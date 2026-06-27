Barcelona umieściła go na liście życzeń, jeśli Alvarez nie trafi do klubu

FC Barcelona stara się pozyskać Juliana Alvareza. Jeśli im się nie uda, na liście życzeń jest także Junior Kroupi z Bournemouth - donosi Sport. Francuz jest opcją rezerwową na rynku transferowym.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Junior Kroupi opcją rezerwową za Alvareza dla FC Barcelony

FC Barcelona nie znalazła jeszcze nowego napastnika, który w przyszłym sezonie będzie musiał zastąpić Roberta Lewandowskiego. Priorytetem transferowym jest Julian Alvarez, aczkolwiek trudno sobie wyobrazić, żeby Atletico Madryt zgodziło się go sprzedać. Nie dość, że postawili bardzo wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o kwotę odstępnego, to na dodatek nie chcą go oddać ligowemu rywalowi.

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Co więcej, ostatnio pojawiła się informacja, że Alvarez w przyszłym sezonie będzie piłkarzem Arsenalu. Katalończycy muszą mieć przygotowany plan B na wypadek niepowodzenia. Deco ma na oku piłkarza, po którego ruszy, jeśli Argentyńczyk nie trafi na Camp Nou.

Z informacji dziennika Sport dowiadujemy się, że na liście życzeń znalazł się Eli Junior Kroupi. To 20-letni Francuz, który przewijał się już wcześniej w kontekście Barcelony. Na co dzień gra w Premier League, gdzie broni barw Bournemouth. Jego pierwszy sezon w najlepszej lidze świata był dla niego bardzo udany. Łącznie strzelił 13 bramek w 33 meczach ligowych. Wcześniej grał w 2. lidze francuskiej.

Bournemouth zapłaciło za niego 13 milionów euro zimą 2025 roku. Następnie został wypożyczony z powrotem do Lorient, którego jest wychowankiem. W 64 spotkaniach dla macierzystego zespołu strzelił 28 bramek, z czego 5 na poziomie Ligue 1.