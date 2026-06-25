„W Legii nie będzie więcej transferów”. Papszun to przewidział

Legia Warszawa nie przeprowadzi już ani jednego transferu przychodzącego - poinformował Łukasz Olkowicz w Kanale Sportowym. Wojskowi chcą jeszcze wyczyścić kadrę pierwszego zespołu.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia Warszawa nie przeprowadzi więcej transferów

Legia Warszawa chce zapomnieć o poprzednim sezonie i skupia się już na nadchodzących rozgrywkach. Stołeczny klub przeprowadził cztery transfery, skupiając się na wolnych zawodnikach bez kontraktu. Do zespołu trafił m.in. Zoran Arsenić czy Łukasz Zjawiński.

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Ekipę ze stolicy wzmocnił również Ivan Brkić oraz Robert Deziel Junior. Wygląda jednak na to, że jeśli chodzi o ruchy przychodzące, to temat wzmocnień został zamknięty. Łukasz Olkowicz poinformował, że Legia Warszawa nie przeprowadzi więcej transferów.

– W Legii nie będzie więcej transferów. Nie wyłożą jak rok temu 3 mln euro na zawodnika. Najchętniej by jeszcze kadrę wyczyścili – powiedział Łukasz Olkowicz w Kanale Sportowym.

Z wypowiedzi dziennikarza można wywnioskować, że kibice muszą nastawić się jeszcze na jakieś odejścia. Niepewna jest przyszłość m.in. Milety Rajovicia czy Kacpra Urbańskiego, o czym informował Goal.pl kilka tygodni temu. Na ten moment odeszli Jean-Pierre Nsame, Juergen Elitim, Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Gabriel Kobylak, Patryk Kun, Artur Jędrzejczyk i Ermal Krasniqi.

Co ciekawe, Marek Papszun od jakiegoś czasu wiedział, że Legia nie sprowadzi więcej nowych zawodników. Mówił o tym w rozmowie z mediami po jednym z pierwszych treningów podczas okresu przygotowawczego. Pierwszy mecz w nowym sezonie Wojskowi zagrają 24 lipca z Pogonią Szczecin na wyjeździe.