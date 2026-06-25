Sytuacja w grupie E przed ostatnimi meczami. Curacao może sprawić niespodziankę

Sytuacja w grupie E przed ostatnimi meczami
Mistrzostwa Świata 2026 nabierają rozpędu, a przed nami końcówka fazy grupowej. W czwartek wieczorem (25 czerwca) poznamy rozstrzygnięcia w grupie E, gdzie rywalizują ze sobą: Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador i Curacao. Sytuacja wciąż nie jest jasna.
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Na ten moment pewna awansu jest tylko reprezentacja Niemiec, która wygrała dwa poprzednie mecze i ma na swoim koncie 6 punktów. Na 2. miejscu plasuje się Wybrzeże Kości Słoniowej z dorobkiem trzech oczek. Stawkę zamykają Ekwador i Curacao z jednym punktem.
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W ostatniej serii gier Ekwador czeka trudne zadanie, ponieważ zmierzą się z Niemcami. Jeśli chcą awansować do 1/16 finału muszą zdobyć komplet punktów, a na dodatek liczyć na potknięcie Iworyjczyków. Szanse na historyczne wyjście z grupy ma Curacao, które w przypadku zwycięstwa z Wybrzeżem Kości Słoniowej i lepszego bilansu bramek od Ekwadoru (jeśli Ekwador wygra) wyjdzie z 2. miejsca. Warto pamiętać, że w fazie pucharowej zagra także 8 z 12 najlepszych zespołów z 3. miejsc. Każdy punkt i każda bramka ma więc znaczenie.
|Miejsce
|Drużyna
|Liczba punktów
|Bilans bramek
|1.
|Niemcy
|6
|9:2
|2.
|Wybrzeże Kości Słoniowej
|3
|2:2
|3.
|Ekwador
|1
|0:1
|4.
|Curacao
|1
|1:7
Terminarz 3. kolejki grupy E MŚ 2026:
- 25 czerwca 2026, godz. 22:00 – Ekwador vs Niemcy
- 25 czerwca 2026, godz. 22:00 – Curacao vs Wybrzeże Kości Słoniowej