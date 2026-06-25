Sytuacja w grupie E przed ostatnimi meczami. Curacao może sprawić niespodziankę

Przed nami ostatnia seria gier w grupie E Mistrzostw Świata 2026. Pewna awansu jest reprezentacja Niemiec. O 2. miejsce walczą pozostałe ekipy, czyli Ekwador, Curacao i Wybrzeże Kości Słoniowej.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Eloy Room

Sytuacja w grupie E przed ostatnimi meczami

Mistrzostwa Świata 2026 nabierają rozpędu, a przed nami końcówka fazy grupowej. W czwartek wieczorem (25 czerwca) poznamy rozstrzygnięcia w grupie E, gdzie rywalizują ze sobą: Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ekwador i Curacao. Sytuacja wciąż nie jest jasna.

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Na ten moment pewna awansu jest tylko reprezentacja Niemiec, która wygrała dwa poprzednie mecze i ma na swoim koncie 6 punktów. Na 2. miejscu plasuje się Wybrzeże Kości Słoniowej z dorobkiem trzech oczek. Stawkę zamykają Ekwador i Curacao z jednym punktem.

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W ostatniej serii gier Ekwador czeka trudne zadanie, ponieważ zmierzą się z Niemcami. Jeśli chcą awansować do 1/16 finału muszą zdobyć komplet punktów, a na dodatek liczyć na potknięcie Iworyjczyków. Szanse na historyczne wyjście z grupy ma Curacao, które w przypadku zwycięstwa z Wybrzeżem Kości Słoniowej i lepszego bilansu bramek od Ekwadoru (jeśli Ekwador wygra) wyjdzie z 2. miejsca. Warto pamiętać, że w fazie pucharowej zagra także 8 z 12 najlepszych zespołów z 3. miejsc. Każdy punkt i każda bramka ma więc znaczenie.

Miejsce Drużyna Liczba punktów Bilans bramek 1. Niemcy 6 9:2 2. Wybrzeże Kości Słoniowej 3 2:2 3. Ekwador 1 0:1 4. Curacao 1 1:7

Terminarz 3. kolejki grupy E MŚ 2026: