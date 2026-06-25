Vuković dostał wytyczne. Tak ma grać Widzew Łódź

18:03, 25. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Meczyki.pl

Widzew Łódź w przyszłym sezonie ma być drużyną nastawioną na grę ofensywną. Takie polecenie usłyszał Aleksandar Vuković w rozmowie z Łukaszem Masłowskim, o czym poinformował serwis Meczyki.pl.

Aleksandar Vuković
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew Łódź ma być drużyną nastawioną na grę ofensywną

Widzew Łódź przeszedł poważną rewolucję, ale tym razem nie na boisku, a na najważniejszych stanowiskach w klubie. Zmieniono prezesa oraz pion sportowy, a z klubem pożegnali się: Michał Rydz, Piotr Burlikowski, Dariusz Adamczuk i Sławomir Rafałowicz. Wszystkie pozycje w strukturach zostały obsadzone na stałe lub tymczasowo jak np. stanowisko prezesa, które przejął właściciel Robert Dobrzycki.

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Z kolei za pion sportowy odpowiadać będą: Łukasz Masłowski, Artur Płatek i Piotr Kosiorowski. Były dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok rozpoczął już pracę w Widzewie, a na start spotkał się z Aleksandarem Vukoviciem. Jak ujawnił serwis Meczyki.pl, trener usłyszał, że Widzew Łódź ma być od przyszłego sezonu drużyną nastawioną na grę ofensywną. Ich styl ma się podobać kibicom.

Doszło do rozmowy Aleksandara Vukovicia z Łukaszem Masłowskim. Poruszono temat stylu gry. Widzew ma być bardziej nastawiony na grę ofensywną. Drużyna ma być bardziej atrakcyjna dla oka – tłumaczył Tomasz Włodarczyk, cytowany przez Meczyki.pl.

Do tej pory Widzew nie szalał z transferami. Sfinalizowano tylko jedno wzmocnienia, ale za to bardzo głośne. Nowym piłkarzem łódzkiego zespołu został reprezentant Polski – Karol Świderski. Za napastnika zapłacono ok. miliona euro. Kolejne transfery to tylko kwestia czasu.