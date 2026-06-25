Vuković dostał wytyczne. Tak ma grać Widzew Łódź

Widzew Łódź w przyszłym sezonie ma być drużyną nastawioną na grę ofensywną. Takie polecenie usłyszał Aleksandar Vuković w rozmowie z Łukaszem Masłowskim, o czym poinformował serwis Meczyki.pl.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew Łódź ma być drużyną nastawioną na grę ofensywną

Widzew Łódź przeszedł poważną rewolucję, ale tym razem nie na boisku, a na najważniejszych stanowiskach w klubie. Zmieniono prezesa oraz pion sportowy, a z klubem pożegnali się: Michał Rydz, Piotr Burlikowski, Dariusz Adamczuk i Sławomir Rafałowicz. Wszystkie pozycje w strukturach zostały obsadzone na stałe lub tymczasowo jak np. stanowisko prezesa, które przejął właściciel Robert Dobrzycki.

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Z kolei za pion sportowy odpowiadać będą: Łukasz Masłowski, Artur Płatek i Piotr Kosiorowski. Były dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok rozpoczął już pracę w Widzewie, a na start spotkał się z Aleksandarem Vukoviciem. Jak ujawnił serwis Meczyki.pl, trener usłyszał, że Widzew Łódź ma być od przyszłego sezonu drużyną nastawioną na grę ofensywną. Ich styl ma się podobać kibicom.

– Doszło do rozmowy Aleksandara Vukovicia z Łukaszem Masłowskim. Poruszono temat stylu gry. Widzew ma być bardziej nastawiony na grę ofensywną. Drużyna ma być bardziej atrakcyjna dla oka – tłumaczył Tomasz Włodarczyk, cytowany przez Meczyki.pl.

Do tej pory Widzew nie szalał z transferami. Sfinalizowano tylko jedno wzmocnienia, ale za to bardzo głośne. Nowym piłkarzem łódzkiego zespołu został reprezentant Polski – Karol Świderski. Za napastnika zapłacono ok. miliona euro. Kolejne transfery to tylko kwestia czasu.