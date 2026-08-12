Davide Frattesi blisko nowej drużyny. Opuszcza Inter Mediolan

Davide Frattesi najprawdopodobniej odejdzie z Interu Mediolan. Jak podaje Fabrizio Romano, 26-letni pomocnik jest o krok od przeprowadzki do Lazio Rzym, gdzie rozpoczynał swoją karierę.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Davide Frattesi

Lazio Rzym finalizuje transfer Davide Frattesiego

Davide Frattesi w ostatnich sezonach nie odgrywał ważnej roli w Interze Mediolan. 26-letni pomocnik podjął więc decyzję o zmianie otoczenia w poszukiwaniu regularnych występów. Włoski gigant nie zamierza robić problemów piłkarzowi z odejściem, a jego przeprowadzka ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym letnim okienku transferowym. Wszystko wskazuje na to, że playmaker pozostanie na Półwyspie Apenińskim.

Jak podaje w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, Frattesi najprawdopodobniej przeprowadzi się bowiem do Lazio Rzym. Dla cenionego pomocnika będzie to powrót do macierzystego zespołu, ponieważ właśnie tam stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. Klub ze Stadio Olimpico ma sprowadzić go na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu za 15 milionów euro. Wygląda na to, iż opisywana transakcja dojdzie do skutku.

W poprzedniej kampanii Davide Frattesi rozegrał 33 spotkania i zaliczył 3 asysty, spędzając na boisku łącznie 1133 minuty. Z pewnością nie spełniało to oczekiwań ambitnego zawodnika. 34-krotny reprezentant Włoch występował wcześniej między innymi w Romie, Ascoli Calcio, Empoli, Monzy oraz Sassuolo Calcio. Do Interu trafił latem 2023 roku za ponad 31 milionów euro. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na około 22 miliony euro.