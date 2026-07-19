Lautaro Martinez na radarze Barcelony. Inter wycenił napastnika

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Inter Mediolan oczekuje fortuny za Lautaro Martineza

Lautaro Martinez od kilku lat jest łączony z przeprowadzką do Barcelony. Temat ponownie nabrał rozpędu w ostatnich miesiącach, ponieważ mistrzowie Hiszpanii intensywnie poszukują następcy Roberta Lewandowskiego. Priorytetowym celem Dumy Katalonii pozostaje Julian Alvarez, jednak jego sprowadzenie z Atletico Madryt wydaje się niezwykle trudne. W związku z tym władze Barcelony analizują również alternatywne opcje, a jedną z nich jest właśnie kapitan Interu Mediolan. Doświadczony Argentyńczyk od dawna należy do czołowych napastników w Serie A i nieprzerwanie znajduje się na radarze największych europejskich klubów.

Ewentualny transfer Martineza nie będzie jednak należał do najtańszych. Jak informuje dziennik „La Gazzetta dello Sport”, Inter Mediolan wycenił bowiem swoją największą gwiazdę na aż 120 milionów euro. Włoski gigant nie zamierza rozstawać się z liderem swojej ofensywy, ale jeśli sam zawodnik będzie naciskał na zmianę otoczenia, to mediolańczycy zażądają astronomicznej kwoty. Działacze ze Stadio Giuseppe Meazza nie planują negocjować poniżej ustalonej ceny, dlatego FC Barcelona lub inny zainteresowany klub będzie musiał przygotować bardzo wysoką ofertę.

84-krotny reprezentant Argentyny z powodzeniem występuje w barwach ekipy Nerazzurrich od lipca 2018 roku, gdy przeniósł się tam z Racing Clubu za około 25 milionów euro. W tym czasie wyrósł na prawdziwą ikonę mediolańskiego zespołu, z którym zdobył między innymi trzy mistrzostwa Włoch oraz trzy krajowe puchary. 28-letni snajper w poprzednim sezonie rozegrał 41 spotkań, zdobył 22 bramki i zanotował 6 asyst. Jego kontrakt z Interem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co dodatkowo wzmacnia pozycję włoskiego klubu podczas ewentualnych negocjacji.

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