„Nie odejdę, póki Lech Poznań nie zagra w Lidze Mistrzów. Odważna deklaracja

Lech Poznań na pewno nie zagra w tym sezonie w Lidze Mistrzów. W rozmowie z WP SportoweFakty odważną deklarację złożył Pablo Rodriguez. "Nie odejdę, póki Lech nie zagra w Lidze Mistrzów" - mówi.

Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Pablo Rodriguez mówi wprost. Marzy o Lidze Mistrzów

Lech Poznań nie zagra w Lidze Mistrzów. W 2. rundzie eliminacji przegrali dwumecz z Aarhus, choć pierwsze spotkanie wysoko wygrali (4:1). Jednak w konkursie rzutów karnych drużyna z Danii była skuteczniejsza. Teraz przed Kolejorzem wyzwanie w postaci Ligi Europy. W 3. rundzie ich przeciwnikiem będzie KI Klaksvik. Gra w fazie ligowej Ligi Europy to teraz absolutny priorytet.

Pablo Rodriguez w rozmowie z WP SportoweFakty zwrócił uwagę na to, że awans do Ligi Europy byłby dla Lecha krokiem do przodu w porównaniu do poprzedniego sezonu. Niemniej jednak jego marzeniem była gra w Lidze Mistrzów. Zdobył się na odważną deklarację, mówiąc, że nie odejdzie z Lecha, póki klub nie zagra w elitarnych rozgrywkach.

– Dla mnie osobiście ta porażka była wielkim ciosem. Marzyłem, by zagrać w Lidze Mistrzów. Pracowałem po to, by to osiągnąć. Życie jednak da człowiekowi kolejne szanse. Nie opuszczę tego klubu, póki Lech nie będzie mógł grać w Lidze Mistrzów – powiedział Pablo Rodriguez w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty.

– Będziemy teraz walczyć o grę w Lidze Europy. To też byłby przecież krok do przodu w stosunku do zeszłego sezonu, kiedy to rywalizowaliśmy w Lidze Konferencji. Będziemy też walczyć w lidze o obronę tytułu mistrzowskiego. Chcę zapewnić, że zespół jest super skoncentrowany i zmotywowany przed nadchodzącym starciem z Klaksvik, mimo tego ciosu, który otrzymaliśmy – dodał.

Pablo Rodriguez trafił do Poznania przed sezonem 2025/2026. W poprzedniej kampanii uzbierał 42 mecze, w których strzelił 4 bramki.