Toni Kroos może wrócić do Realu. Nie wykluczył tej opcji

08:37, 27. marca 2026
Patryk Kucharski Źródło:  Marca

Toni Kroos nie wyklucza powrotu do Realu Madryt. W wywiadzie z Marcą Niemiec przyznał, że nie jest to wykluczone, ale nie dojdzie do tego w najbliższej przyszłości.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Kroos rozważa powrót do Realu

Toni Kroos zakończył karierę prawie dwa lata temu, wciąż będąc w dobrej formie. Pomocnik nie chciał rozmieniać się na drobne i choć mógł dalej grać, to postanowił odejść po wygraniu Ligi Mistrzów z Realem Madryt i Mistrzostwach Świata.

– Chciałem, żeby ludzie zapamiętali mnie jako ważnego zawodnika, a nie jako piłkarza, który w ostatnich latach kariery siedzi na ławce rezerwowych – powiedział.

Pomocnik przyznał również, jak trudne było poinformowanie Florentino Pereza o swojej decyzji.

– Kiedy wygrywasz Ligę Mistrzów, jesteś u szczytu formy, a prezes przychodzi do ciebie z uśmiechem i mówi: ‘Dobrze, do zobaczenia za rok’, potrzebna jest ogromna siła mentalna, by powiedzieć nie – wyjaśnił.

– Zawsze czułem się doceniany w Realu. Florentino nie był tylko prezesem; wiedział, kiedy naciskać, a kiedy dać przestrzeń. Nasza relacja opiera się na niezachwianym wzajemnym szacunku – dodał, podkreślając dobre relacje.

Były zawodnik stwierdził także, że klub poradzi sobie bez niego i że nikt nie jest niezastąpiony. Wskazał na zawodników, takich jak Federico Valverde. Uważa, że potrzebują oni tylko trochę czasu, aby przejąć większą odpowiedzialność w środku pola.

Na koniec Kroos zaznaczył, że Madryt zawsze będzie jego domem. Obecnie chce odpocząć od futbolu, ale nie zamyka drzwi do powrotu, na przykład w roli działacza lub członka sztabu.

– Real Madryt zawsze będzie moim domem. Nie wykluczam, że pewnego dnia wrócę, aby pracować w klubie w roli administracyjnej lub technicznej, ale jeszcze nie teraz. Obecnie potrzebuję odpoczynku od napiętego kalendarza, meczów i ciągłych podróży – podsumował legendarny pomocnik.

Zobacz także: Real Madryt wciąż chce gwiazdę Liverpoolu. Szykuje się hit transferowy

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości