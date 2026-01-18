Kacper Kozłowski może zmienić klub. Oficjalnie to potwierdzono

17:25, 18. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Sabah

Kacper Kozłowski ma za sobą dobry czas i wzbudza zainteresowanie na tureckim rynku. Dyrektor techniczny Gazientep FK w rozmowie z serwisem "Sabah" powiedział o możliwym odejściu Polaka.

Kacper Kozłowski
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Kozłowski może zmienić zespół, jasny głos z klubu

Trwające nadal okienko transferowe jest szczególnie interesujące z powodu sporej liczby spekulacji dotyczących reprezentantów Polski. Przede wszystkim klub zmienić ma Sebastian Szymański. Ofensywny pomocnik jest blisko, a nawet bardzo blisko, przenosin do ligi francuskiej. Klub może zmienić także Arkadiusz Milik, a plotki cały czas dotyczą także przyszłości Przemysława Wiśniewskiego.

W tym wszystkim zainteresowanie, jakie budzi na rynku transferowym Kacper Kozłowski, nie może dziwić. Reprezentant Polski ma za sobą bowiem dobry ostatni okres w barwach tureckiego Gazientep FK i już w poprzednich miesiącach sporo mówiło się o zainteresowaniu ze strony mocniejszych klubów w kraju. To chyba się właśnie spełnia, bowiem dyrektor sportowy zespołu Polaka w rozmownie z serwisem „Sabah” mówi o jego możliwym odejściu.

Kacper Kozłowski jest przez nas postrzegany jako piłkarze, którzy może wygenerować przychód z tytułu transferu. Część wzmocnień które już przeprowadziliśmy było spowodowane właśnie przygotowaniem po sprzedaży. Wiemy, że Camara i Kozłowski wzbudzają zainteresowanie, więc przygotowujemy się na wszystkie możliwe scenariusze – powiedział dyrektor techniczny Gazientep FK w rozmowie z „Sabah”.

Kacper Kozłowski w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 18 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie dla ekipy Gazientep FK ma siedem trafień i sześć asyst w 47 meczach. Serwis „Transfermarkt” wycenia 22-latka z Koszalina na 5 milionów euro.

