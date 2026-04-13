Kozłowski na radarze gigantów. Te dwa kluby mają go na liście życzeń

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Galatasaray i Besiktas mają na liście życzeń Kozłowskiego

Kacper Kozłowski rozgrywa najlepszy sezon w karierze. Od dwóch lat jest związany z tureckim zespołem Gaziantep FK, który zapłacił za niego jedynie 200 tysięcy euro. Wcześniej ofensywny pomocnik był związany z Brighton & Hove Albion, ale w Premier League mu nie wyszło. Skończyło się to wypożyczeniami do Vitesse i Royale Union SG. Niewykluczone, że niebawem znowu zmieni otoczenie.

Forma reprezentanta Polski na tureckich boiskach przykuła uwagę topowych drużyn nad Bosforem. Mustafa Teke w rozmowie z WP SportoweFakty zdradził, że Kozłowski znajduje się pod obserwacją Galatasaray oraz Besiktasu. W tym sezonie w 28 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 6 goli i zanotował 5 asyst.

– Brighton & Hove Albion z czasem zrozumie, co straciło. Kozłowski odnalazł się w Gaziantepie. Wiem, że w Turcji – zwłaszcza Galatasaray i Besiktas – mają go na swoich listach, ale interesują się nim także inne kluby. Z Europy na pewno również pojawią się inne oferty. Jednak władze Gaziantep FK nie chcą zbyt chętnie oddawać polskiego zawodnika – mówił Mustafa Teke w rozmowie z WP SportoweFakty.

Dziennikarz z Turcji poleca Kozłowskiego do reprezentacji Polski. Jego zdaniem drużyna Jana Urbana dużo by zyskała, mając w składzie 22-latka. W przeszłości Kozłowski siedmiokrotnie wystąpił z orzełkiem na piersi. Zagrał m.in. na Mistrzostwach Europy 2021.

– Kozłowski ma potencjał, by bez problemu grać w reprezentacji Polski. Zresztą w pewnym okresie był już powoływany i polecam selekcjonerowi, żeby go uważnie obserwował. Kozłowski wnosi istotny wkład w grę Gaziantep FK w linii ofensywnej. Bardzo dobrze wykorzystuje swoją młodość i talent, dlatego wierzę, że może również wnieść duży wkład do reprezentacji Polski – dodał.