Kounde na radarze giganta Premier League. Barcelona próbuje odstraszyć ceną

Jules Kounde ponownie znalazł się na radarze Chelsea przed letnim oknem transferowym. Obrońca Barcelony wzbudza ogromne zainteresowanie, jednak Blaugrana próbuje odstraszyć rywali zaporową ceną transferu.

Chelsea rusza po Kounde

Jules Kounde był blisko przenosin do Chelsea już w 2021 roku, gdy grał w Sevilli. Ostatecznie wybrał Barcelonę, jednak londyński klub nie zapomniał o tym zawodniku. Teraz planuje zdecydowane działania, aby sprowadzić Francuza na Stamford Bridge.

Chelsea wykazuje największe zainteresowanie spośród klubów obserwujących sytuację piłkarza. Liverpool i Manchester City również monitorują rozwój wydarzeń, ale pozostają bierni. Londyńczycy chcą wzmocnić defensywę bardziej doświadczonym zawodnikiem po odejściu Thiago Silvy.

W klubie rozważana jest zmiana podejścia transferowego. – Chelsea nadal wierzy w swoją politykę transferową i zamierza się jej trzymać. Są jednak otwarci na doświadczenie, a Kounde to zawodnik, którym interesują się od dawna – informuje źródło, na które powołuje się serwis „CaughtOffside”.

Transfer nie będzie jednak prosty do realizacji. Sam piłkarz nie naciska na odejście z Barcelony. Klub może oczekiwać kwoty od 65 do 70 milionów funtów, co stanowi poważną przeszkodę dla potencjalnych kupców.

Dodatkowym wyzwaniem pozostaje wysokie wynagrodzenie zawodnika. Kounde zarabia około 18 milionów euro rocznie. Mimo to Chelsea widzi w nim kluczowe wzmocnienie i przygotowuje ofensywę transferową. Kolejne tygodnie mogą być bardzo interesujące w tej kwestii.

