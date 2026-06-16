Szokujący transfer w Ekstraklasie. Korona kupuje gwiazdę Górnika!

19:28, 16. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Weszło.com I Marcin Borzęcki

Korona Kielce sprowadza gwiazdę Górnika Zabrze. Sensacyjny transfer wewnątrz Ekstraklasy zaliczy Patrik Hellebrand - informują Marcin Borzęcki oraz Szymon Janczyk. Korona pobije natomiast własny rekord transferowy.

Patrik Hellebrand
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Patrik Hellebrand

Hellebrand zamienia Górnika na Koronę

Patrik Hellebrand od tygodni był łączony ze zmianą otoczenia. Już zimą do jego transferu przymierzała się Pogoń Szczecin, a teraz mocno zabiegał o niego Widzew Łódź. Wszystko za sprawą atrakcyjnej klauzuli wykupu, która znalazła się w jego kontrakcie z Górnikiem Zabrze. Mimo świetnego sezonu dla całej drużyny, wywalczenia Pucharu Polski oraz szansy na grę w eliminacjach do Ligi Mistrzów, czeski pomocnik postanowił zmienić otoczenie. Rywalizację o jego podpis sensacyjnie wygrała Korona Kielce.

Tę informację jako pierwszy podał Marcin Borzęcki, a Szymon Janczyk z Weszło.com potwierdził jego słowa. Hellebrand miał już nawet podpisać kontrakt z nowym pracodawcą. Korona bije tym samym własny rekord transferowy, aktywując klauzulę w wysokości 1,7 mln euro.

Korona tym ruchem pokazuje swoje wielkie ambicje. Chce w kolejnym sezonie walczyć nawet o awans do europejskich pucharów. Hellebrand natomiast otrzymał rekordową w skali klubu pensję.

Hellebrand ma za sobą znakomity czas. W sezonie 2025/2026 był jednym z najlepszych pomocników całej Ekstraklasy. Łącznie zaliczył 39 występów, gromadząc w tym czasie cztery bramki oraz dwie asysty.

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