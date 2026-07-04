Barcelona wybiera bramkarza. Dwóch kandydatów na jedno miejsce

15:15, 4. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona nie musi martwić się o obsadę pozycji bramkarza. "Jedynka" należy do Joana Garcii, a jego zmiennikiem jest Wojciech Szczęsny. Mundo Deportivo podaje, że ważą się losy bramkarza numer trzy.

Joan Garcia
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia

Iker Rodriguez albo Eder Aller trzecim bramkarzem FC Barcelony

FC Barcelona w ostatnich dwóch sezonach miała aż czterech bramkarzy, którzy – przynajmniej przez moment – mogli pochwalić się byciem „jedynką” w bramce katalońskiego klubu. Sezon 2024/2025 rozpoczął Marc-Andre ter Stegen, ale kontuzja spowodowała, że wypadł na wiele miesięcy. Jego miejsce zajął Inaki Pena, ale klub sprowadził z emerytury Wojciecha Szczęsnego, który wygryzł Hiszpana.

Latem ubiegłego roku Szczęsny stracił miejsce w bramce, ponieważ FC Barcelona sprowadziła Joana Garcię. Reprezentant Hiszpanii od razu stał się pierwszym wyborem, przez co były reprezentant Polski musiał pogodzić się z rolą rezerwowego.

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Obecnie hierarchia wśród bramkarzy jest jasna: numer jeden pozostaje Joan Garcia, a jego zmiennikiem Wojciech Szczęsny. Z kolei zarówno Inaki Pena, jak i Marc-Andre ter Stegen zmienili klub. Pierwszy z nich udał się do Panathinaikosu, a drugi do Ajaksu Amsterdam. Duma Katalonii musi więc wybrać trzeciego golkipera, którego wyciągnie z klubowej akademii.

Zdaniem dziennika Mundo Deportivo będzie to Iker Rodriguez albo Eder Aller. Ten pierwszy ma 18 lat i jest o rok młodszy od klubowego kolegi. Obaj grają w drużynach młodzieżowych. Starszy z dwóch bramkarzy, czyli Aller występuje w Barca Atletic, a Rodriguez w Barca U19.

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