Odegaard dostał ofertę. Norweg blisko sensacyjnego transferu

Martin Odegaard osiągnął porozumienie z Galatasaray SK - poinformował Selman Ozturk. Mistrz Turcji prowadzi teraz rozmowy z Arsenalem, aby dopiąć finalne warunki transferu.

NTB / Alamy Na zdjęciu: Martin Odegaard

Galatasaray dopina transfer Martina Odegaarda

Martin Odegaard może latem opuścić Arsenal. Okazuje się, iż reprezentant Norwegii porozumiał z Galatasaray w sprawie warunków kontraktowych. Mistrz kraju prowadzi obecnie intensywne rozmowy z Arsenalem, starając się dopiąć finalne warunki głośnej przeprowadzki pomocnika.

Według doniesień medialnych, Galatasaray chce wyłożyć około 40 milionów euro za kapitana Kanonierów. Odegaard ma być coraz bliżej zmiany barw klubowych po tym, jak jego agent udał się do Stambułu. Po stronie zawodnika nie ma już żadnych przeszkód, by zaakceptować przenosiny do Turcji.

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Norweski pomocnik przez lata był kluczową postacią zespołu prowadzonego przez Mikela Artetę w Arsenalu. W pewnym momencie uznawano go za jednego z najlepszych rozgrywających w Premier League. 27-latek w ostatnim sezonie rozegrał 24 spotkania w Premier League, gdzie zanotował jedno trafienie i dorzucił siedem asyst.

Odegaard dołączył do klubu z Emirates Stadium z Realu Madryt za 35 mln euro. W przeszłości Norweg reprezentował barwy Realu Sociedad, Vitesse oraz SC Heerenveen. Obecnie przebywa z kadrą narodową na mundialu, na którym zanotował trzy asysty. Wikingowie w hicie 1/8 finału zagrają z Brazylią.