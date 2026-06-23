Real Madryt był gotowy ruszyć po odkrycie Mistrzostw Świata 2026. Na ich celowniku znajdował się Ayyoub Bouaddi z Lille OSC. Jose Mourinho jednak zaznaczył, że nie chce mieć w drużynie Marokańczyka - donosi "AS".

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Ayyoub Bouaddi nie trafi do Realu Madryt! Jose Mourinho mówi „nie”

Real Madryt przechodzi olbrzymią przebudowę kadry. Władze klubu tego lata dopięły już kilka hitowych wzmocnień. Kolejnym transferem mógł być Ayyoub Bouaddi, który zachwyca na Mistrzostwach Świata. Serwis „AS” zdradza, że jednak pomocnik Lille OSC nie wyląduje na Estadio Santiago Bernabeu. Jose Mourinho dał jasno do zrozumienia, że nie chce reprezentanta Maroka.

The Special One chciałby mieć w swoich szeregach nowego pomocnika, ale uważa, że Ayyoub Bouaddi nie pasuje do zespołu. Real Madryt posłuchał się rad swojego trenera i zapewne wykreślił Marokańczyka z listy życzeń. Portugalski szkoleniowiec ma dużo do powiedzenia w kwestii transferów. Pomocnik Lille zatem musi plany o grze dla Królewskich odłożyć w czasie.

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Real Madryt zapewne zaczął znów przeczesywać rynek transferowy w poszukiwaniu nowego pomocnika. Do zespołu trafił już Bernardo Silva. Jednak możemy być pewni, że Los Blancos na tym nie poprzestaną. Fani Królewskich byli zwolennikami przyjścia Ayyouba Bouaddiego. Piłkarz przeżywa wspaniały okres w sportowej karierze, a ma dopiero 18 lat.

Ayyoub Bouaddi w zeszłym sezonie rozegrał 42 spotkania w koszulce Lille. Reprezentant Maroka nie zdołał wpisać się na listę strzelców i zaliczył tylko jedną asystę. Jednak pomocnik nie jest rozliczany z tego typu statystyk.