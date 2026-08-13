130 milionów euro za Osimhena! Jest decyzja ws. szalonej oferty

Victor Osimhen stał się celem przedstawicieli Saudi Pro League. Jak podaje Sky Sports, do Galatasaray wpłynęła oferta w wysokości 130 milionów euro. Turecki klub nie zamierza sprzedawać napastnika.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Galatasaray odrzuciła oferte za Osimhena

Victor Osimhen pod koniec letniego okna transferowego w 2024 roku trafił na wypożyczenie do Galatasaray. Po pełnym sezonie turecki klub wykupił go z SSC Napoli za 75 milionów euro. Na tureckich boiskach imponuje skutecznością. Łącznie strzelił 59 bramek w 74 meczach. Nic więc dziwnego, że co jakiś czas pytają o niego inne kluby z różnych części świata.

W przeszłości łączono go m.in. z Manchesterem United, Realem Madryt czy FC Barceloną. Ostatecznie za każdym razem kończyło się jedynie na medialnych doniesieniach. Ostatnio jednak klub ze Stambułu otrzymał ustną propozycję za zawodnika.

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Z informacji Sky Sports wynika, że Al-Hilal zaproponowało aż 130 milionów euro za Osimhena. Choć byłaby to rekordowa sprzedaż nie tylko w historii Galatasaray, ale również całej ligi tureckiej, mistrz kraju stanowczo odrzucił możliwość sprzedaży piłkarza.

Barw klubowych nie zamierza raczej zmieniać także sam Nigeryjczyk, który w Stambule czuje się bardzo dobrze. Walczy o trofea, występuje w Lidze Mistrzów i zarabia całkiem dobre pieniądze w okolicach 15 milionów euro netto rocznie. W przeszłości oprócz Napoli grał także w barwach Lille, Charleroi oraz VfL Wolfsburg. W sezonie 2022/23 był królem strzelców Serie A.