Według francuskiej gazety L'Equipe, Inter ryzykuje utratę kolejnego kluczowego pomocnika na rzecz Saudi Pro League, ponieważ Al-Ahli jest gotowe do złożenia oferty za Hakana Calhanoglu.

IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Hakan Calhanoglu

Al-Ahli szuka nowego pomocnika

Z klubem łączeni byli Zieliński oraz Verratti

Teraz na ich listę życzeń trafił Calhanoglu

Calhanoglu na liście życzeń Al-Ahli

Inter Mediolan sprzedał już Marcelo Brozovicia do Al-Nassr FC za 18 milionów euro plus bonusy. Neruzzurri pozwolili mu odejść po części dlatego, że Calhanoglu miał przejąć jego rolę na boisku.

Jednak teraz L’Equipe sugeruje, że Al-Ahli skupił się na sprowadzeniu Calhanoglu, aby wzmocnić swój skład.

Wiadomo, że klub szuka pomocnika, ponieważ do tej pory tego lata był łączony również z gwiazdą Paris Saint-Germain Marco Verrattim. Jednak rozbieżności oferty Saudyjczyków w stosunku do oczekiwań Francuzów nie pozwoliły sfinalizować transakcji. Byli też blisko sprowadzenia Piotra Zielińskiego, który ostatecznie powinien przedłużyć umowę z Napoli.

Calhanoglu ma 29 lat i dopiero co podpisał nowy kontrakt z Interem do czerwca 2027 roku. Jego kolega z reprezentacji Turcji, Merih Demiral, dołączył w sobotę do Al-Ahli za kwotę 20 mln euro.

