Imago Na zdjęciu: Khephren Thuram

Khephren Thuram znajduje się na liście życzeń Liverpoolu

Juergen Klopp naciska na kierownictwo The Reds, żeby sprowadzić Francuza za wszelką cenę

Pomocnik jest żywo zainteresowany projektem sportowym Liverpoolu

Khephren Thuram aktualnym priorytetem transferowym Liverpoolu

Juergen Klopp podkreślał wielokrotnie, że latem najważniejsze będzie dla jego zespołu wzmocnienie linii pomocy. Klub zagwarantował sobie już transfer Alexisa Mac Allistera, jednak na tym nie koniec. Na szczycie listy życzeń Liverpoolu znajduje się Khephren Thuram.

22-latek zachwycił Kloppa swoimi występami w barwach OGC Nice. Liverpool od dłuższego czasu monitoruje sytuację pomocnika, któremu podoba się przedstawiony mu projekt sportowy The Reds. Zdaniem dziennikarzy L’Equipe może go to przekonać do przenosin na Anfield.

Khephren Thuram is considered a priority signing by Liverpool🇫🇷 [@lequipe] pic.twitter.com/d36aulWrnA — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) June 16, 2023

W ostatnich dniach rozmowy między przedstawicielami obu stron zostały zintensyfikowane. Liverpool musiałby jednak przeznaczyć na operację więcej niż 30 milionów euro. Nicea wolałaby jednak zatrzymać u siebie reprezentanta Francji, który ma kontrakt ważny jeszcze do końca czerwca 2025 roku.

