Kacper Kozłowski na celowniku tureckiego giganta. Nadal zabiegają o transfer

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Kozłowski obserwowany przez Galatasaray

Kacper Kozłowski miał znakomite wejście do Pogoni Szczecin przed kilkoma laty, ale od tego momentu w jego karierze wydarzyło się dużo i zazwyczaj były to jednak zdarzenia negatywne. To właśnie z tego powodu, że prawdopodobnie zbyt szybko wyjechał do Brighton, dziś odbudowuje swoją karierę w lidze tureckiej, a dokładnie w zespole Gaziantep FK, gdzie występuje od lipca 2024 roku.

Występy zbierana przez reprezentanta Polski, który jest w kręgu zainteresowań Michała Probierza są na tyle dobre, że pomocnik z rocznika 2003 wzbudza zainteresowanie dużo mocniejszych ekip z Turcji. A właściwie to nawet gigantów tych rozgrywek. O zainteresowaniu mówi się od dłuższego czasu, ale teraz dziennikarz Ferhat Kızıltas na platformie X (dawniej Twitter) przekazał, że Galatasaray cały czas jest zainteresowane pozyskaniem Kacpra Kozłowskiego.

W obecnym sezonie Kacper Kozłowski rozegrał w sumie 28 spotkań dla zespołu Gaziantep FK i zdobył w nich cztery bramki oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 21-letniego reprezentanta Polski na 4,2 miliona euro, a jego umowa z aktualnym zespołem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

