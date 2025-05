Arsenal odrzucił transfer Kiwiora. Żąda ogromnej kwoty za Polaka

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior wyceniony na 70 milionów euro przez Arsenal

Jakub Kiwior to bez cienia wątpliwości jeden z najlepszych reprezentantów Polski grających obecnie w Europie. Środkowy obrońca Arsenalu w ostatnich tygodniach i miesiącach zbierał bardzo dobre recenzje ze strony zarówno kibiców Kanonierów, jak i dziennikarzy z Wysp Brytyjskich. Ukoronowaniem dobrej formy Polaka był mecz przeciwko Realowi Madryt, gdzie zatrzymał on ofensywę Królewskich.

Właśnie m.in. z tego powodu, a więc bardzo dobrej formy i widocznych postępów w grze Arsenal zdecydował, że nie ma zamiaru sprzedać reprezentanta Polski tego lata. Według informacji przekazanych przez serwis „Football Transfers”, Arsenal odrzucił zapytanie Crystal Palace oraz innych klubów Premier League o Jakuba Kiwiora. Co więcej, jak przekazuje to źródło, Kanonierzy ustalili cenę wywoławczą za reprezentanta Polski na poziomie 70 milionów euro. Od takiej będą skłonni rozpocząć negocjacje. To ogromna suma, bowiem do tej pory mówiło się o około 35 milionach.

WIDEO: Skróty meczów Premier League – Arsenal

Jakub Kiwior w tym sezonie rozegrał dla Arsenalu w sumie 29 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Łącznie na murawie spędził ponad 2000 minut. Aktualna umowa 25-letniego defensora wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia Polaka na 22 miliony euro.

