Kacper Kozłowski może zmienić barwy klubowe. Polski pomocnik znalazł się na celowniku duńskiego Brondby. Gaziantep jeszcze nie otrzymał oferty za swojego czołowego piłkarza - donosi Ali Budak.

Kacper Kozłowski od prawie dwóch lat występuje na tureckich boiskach, będąc zawodnikiem Gaziantep FK. Reprezentant Polski został wówczas kupiony z Brighton & Hove Albion za kwotę zaledwie 200 tysięcy euro. Dla obecnego pracodawcy 22-latka był to strzał w dziesiątkę, ponieważ wychowanek Pogoni Szczecin z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem drużyny.

Z informacji przekazanych przez Aliego Budaka dowiadujemy się, że Kacper Kozłowski w nadchodzącym letnim okienku transferowym może zmienić barw klubowe. Siedmiokrotny reprezentant Polski zaczął być łączony z przeprowadzką do wielokrotnego mistrza kraju. Duńskie Brondby rozważa wykup 22-latka z Gaziantep FK.

Na ten moment jeszcze zainteresowanie nie przerodziło się w konkrety. Turecki klub nie otrzymał oficjalnej oferty za Kacpra Kozłowskiego. Do letniego okienka mamy jeszcze trochę czasu, więc Brondby nie musi jeszcze spieszyć się z propozycją. Niewątpliwie, przeprowadzka 22-latka do duńskiego zespołu byłaby dla niego dużym krokiem naprzód.

Kacper Kozłowski w trwającej kampanii rozegrał 28 spotkań w koszulce Gaziantep FK. Polski pomocnik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia wychowanka Pogoni Szczecin na 5 milionów euro.