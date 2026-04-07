Kozłowski może zmienić ligę. Wielokrotny mistrz kraju zainteresowany

21:00, 7. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ali Budak

Kacper Kozłowski może zmienić barwy klubowe. Polski pomocnik znalazł się na celowniku duńskiego Brondby. Gaziantep jeszcze nie otrzymał oferty za swojego czołowego piłkarza - donosi Ali Budak.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kacper Kozłowski

Kacper Kozłowski łączony z Brondby

Kacper Kozłowski od prawie dwóch lat występuje na tureckich boiskach, będąc zawodnikiem Gaziantep FK. Reprezentant Polski został wówczas kupiony z Brighton & Hove Albion za kwotę zaledwie 200 tysięcy euro. Dla obecnego pracodawcy 22-latka był to strzał w dziesiątkę, ponieważ wychowanek Pogoni Szczecin z miejsca stał się kluczowym zawodnikiem drużyny.

Z informacji przekazanych przez Aliego Budaka dowiadujemy się, że Kacper Kozłowski w nadchodzącym letnim okienku transferowym może zmienić barw klubowe. Siedmiokrotny reprezentant Polski zaczął być łączony z przeprowadzką do wielokrotnego mistrza kraju. Duńskie Brondby rozważa wykup 22-latka z Gaziantep FK.

Na ten moment jeszcze zainteresowanie nie przerodziło się w konkrety. Turecki klub nie otrzymał oficjalnej oferty za Kacpra Kozłowskiego. Do letniego okienka mamy jeszcze trochę czasu, więc Brondby nie musi jeszcze spieszyć się z propozycją. Niewątpliwie, przeprowadzka 22-latka do duńskiego zespołu byłaby dla niego dużym krokiem naprzód.

Kacper Kozłowski w trwającej kampanii rozegrał 28 spotkań w koszulce Gaziantep FK. Polski pomocnik zdołał sześciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył pięć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia wychowanka Pogoni Szczecin na 5 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości