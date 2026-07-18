Francja – Anglia. Znamy składy na mecz o trzecie miejsce MŚ 2026

Francja zmierzy się z Anglią w meczu o trzecie mistrzostw świata 2026. Didier Deschamps oraz Thomas Tuchel ogłosili składy na spotkanie, które odbędzie się w sobotę, 18 lipca, o godz. 23:00.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Oficjalne składy na mecz Francja – Anglia

Choć żadna z drużyn nie marzyła o występie w meczu o trzecie miejsce, reprezentacje Francji i Anglii staną przed szansą zakończenia mistrzostw świata z brązowym medalem. Dla Francuzów będzie to okazja do częściowego zatarcia złego wrażenia po porażce z Hiszpanią. Z kolei Anglicy spróbują zakończyć mundial zwycięstwem po przegranym starciu z broniącą tytułu Argentyną.

Podopieczni Didiera Deschampsa nie zdołali awansować do finału po porażce z reprezentacją Hiszpanii (0:2). La Roja po raz kolejny okazała się lepsza od Francuzów, potwierdzając dominację po wcześniejszych sukcesach podczas Euro 2024 i Ligi Narodów. Synowie Albionu natomiast wypuścili zwycięstwo w ostatnich minutach i ekipa Lionela Scaloniego znów pokazała charakter.

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Dodatkowym problemem Trójkolorowych okazała się kontuzja Williama Saliby. Obrońca Arsenalu opuścił boisko jeszcze w pierwszej połowie w meczu z Hiszpanią z powodu urazu pleców. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem do zastąpienia Saliby jest Maxence Lacroix z Crystal Palace, który pojawił się na murawie już podczas półfinału. Deschamps ponownie postawił na ofensywne trio Michael Olise – Rayan Cherki – Desire Doue, wspierające Kyliana Mbappe.

Z powodu urazu mięśniowego w półfinale boisko przedwcześnie opuścił Reece James. Obrońca Chelsea dopiero wrócił po wcześniejszej kontuzji i jego występ przeciwko Francji został wykluczony. Od pierwszej minuty zagrają między innymi Declan Rice, Morgan Rogers oraz Ivan Toney. Harry Kane z kolei rozpocznie mecz na ławce.

Składy:

Francja: Maignan – Gusto, Konate, Lacroix, T. Hernandez – Rabiot, Zaire-Emery – Olise, Cherki, Doue – Mbappe

Anglia: Henderson – Quansah, Konsa, Guehi, Spence – Rice, Eze – Saka, Rogers, Rashford – Toney