Manchester United wciąż myśli o osłabieniu Juventusu. Pierre Kalulu znajduje się na celowniku Czerwonych Diabłów. Angielski klub nie tak dawno z wysokości trybun obserwował Francuza - informuje "Tuttosport".

Pierre Kalulu pozostaje transferowym celem Manchesteru United

Manchester United nie porzucił planów i wciąż myśli o przeprowadzeniu transferu z Juventusu. Dziennik „Tuttosport” przekazuje, że Pierre Kalulu pozostaje celem giganta Premier League. W nadchodzącym letnim okienku Czerwone Diabły mogą skusić się na transfer Francuza, ale może ich uprzedzić Stara Dama. Turyńczycy planują bowiem przedłużyć kontrakt ze swoim zawodnikiem.

Włoska prasa przekazuje, że Manchester United już z bliska obserwował Pierre’a Kalulu. Skauci z Old Trafford wybrali się do Italii, aby z wysokości trybun zobaczyć w akcji Francuza. Defensor Juventusu nie schodzi poniżej pewnego poziomu, więc nic dziwnego, że po tej wizycie Manchester United wciąż myśli o tym zawodniku. Nadchodzące tygodnie będą kluczowe dla losów byłego gracza AC Milanu.

Pierre Kalulu jest wszechstronnym zawodnikiem, który z każdym kolejnym miesiącem wykonuje postępy. Obrońca Juventusu może grać zarówno w środku defensywy, jak i na boku. Na obu pozycjach Francuz czuje się doskonale, a takie atuty przemawiają do Manchesteru United. Czas pokaże, czy Czerwone Diabły pozyskają latem 26-latka.

W obecnym sezonie Pierre Kalulu rozegrał 44 spotkania w koszulce Juventusu. Francuz zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył siedem asyst.