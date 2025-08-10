Juventus rozważa sprzedaż zawodnika, żeby sprowadzić gwiazdę PSG

14:01, 10. sierpnia 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  La Gazzetta dello Sport

Juventus może sprzedać Lloyda Kelly'ego. Jak podaje La Gazzetta dello Sport, włoski gigant chce pozyskać środki na pozyskanie gwiazdy PSG.

Igor Tudor
Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Lloyd Kelly może wrócić do Premier League

Juventus planuje ponownie sprowadzić Randala Kolo Muaniego. Napastnik PSG ma za sobą udane wypożyczenie do Turynu, jednak koszt transferu jest wysoki. W związku z tym Bianconeri rozważają sprzedaż kilku zawodników. Jednym z kandydatów do odejścia jest Lloyd Kelly. Obrońca został wyceniony na 18-20 milionów euro.

Anglik trafił do Juventusu w lutym tego roku z Newcastle United na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. W drugiej części sezonu rozegrał 19 meczów we wszystkich rozgrywkach i regularnie występował w pierwszym składzie. Mimo to klub może zdecydować się na rozstanie z 26-latkiem, jeśli pojawi się satysfakcjonująca oferta.

Sam zawodnik nie naciska na zmianę klubu. Jest zadowolony z pobytu we Włoszech i nie zamierza odchodzić za wszelką cenę. Jednak sytuacja na rynku transferowym może sprawić, że Juventus będzie musiał sprzedać defensora. Jednym z klubów, który rozważa sprowadzenie Kelly’ego jest Sunderland.

Czarne Koty chcą wzmocnić swój skład, a piłkarz Bianconeri mógłby szybko zaadaptować się do zespołu, dzięki swojemu doświadczeniu w Premier League, gdzie w przeszłości oprócz Newcastle grał także m.in. w Bournemouth. W najbliższych dniach mają ruszyć negocjacje w sprawie potencjalnego transferu.

