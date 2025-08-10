Aston Villa sprowadzi gwiazdę? Na radarze pojawił się zawodnik Interu

Aston Villa ma zamiar wzmocnić pozycję prawego obrońcy. Jak podaje portal Aston Villa News, na radarze klubu z Birmingham pojawił się gwiazdor Interu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Denzel Dumfries może trafić do Premier League

Aston Villa zamierza sprowadzić nowego prawego obrońcę. Unai Emery chce zwiększyć rywalizację na tej pozycji. Obecnie gra tam głównie Matty Cash, ale oprócz reprezentanta Polski nie ma innego nominalnego prawego defensora.

Dzięki sprowadzeniu kolejnego zawodnika na tę pozycję hiszpański szkoleniowiec nie musiałby eksperymentować z innymi opcjami. Na radarze angielskiego klubu znalazł się Denzel Dumfries. Holender od dawna jest w kręgu zainteresowań klubów Premier League. Wcześniej obserwował go m.in. Manchester United. Piłkarz Interu Mediolan był także łączony z Barceloną.

Aston Villa ma jednak wątpliwości czy 29-latek zdoła się zaadaptować do gry w angielskiej elicie. W przeszłości Dumfries zmagał się z urazami, które mogą się powtarzać, szczególnie w tak wymagającej lidze.

Obecnie władze klubu analizują ryzyko związane z potencjalnym transferem. Jednak to doświadczony zawodnik, który ma za sobą wiele spotkań w Lidze Mistrzów i na wielkich turniejach. Anglicy rozważają także inne opcje. Ostateczna decyzja ma zapaść w najbliższych tygodniach, zanim okno transferowe zostanie zamknięte.

