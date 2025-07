Kolo Muani może wrócić do Juventsu. PSG postawiło jeden warunek

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Juventus chce Kolo Muaniego – PSG twardo stawia warunki

Randal Kolo Muani jest ponownie jednym z głównych celów transferowych Juventusu. Francuz przekonał do siebie działaczy po udanym półrocznym wypożyczeniu. W barwach Bianconerich zdobył 10 bramek i zaliczył 3 asysty w 22 meczach, pokazując, że potrafi odnaleźć się w wymagającym środowisku.

Juventus widzi w nim idealne wzmocnienie ataku, zwłaszcza w obliczu niepewnej przyszłości Dusana Vlahovicia i Arkadiusza Milika. Dobre relacje Kolo Muaniego z otoczeniem w Turynie dodatkowo przemawiają za jego powrotem. Z tego powodu klub postanowił wznowić rozmowy z PSG.

Paryżanie jednak nie zamierzają oddawać napastnika na kolejne wypożyczenie bez gwarancji wykupu. Domagają się 40–45 milionów euro, które miałyby zostać rozliczone już w bieżącym oknie transferowym. Taka kwota obecnie przerasta możliwości Juventusu.

Mimo to turyńczycy nie zamierzają się wycofać. Rozważają zbliżenie do żądań PSG, w tym dodanie bonusów lub warunkowego obowiązku wykupu, by sfinalizować transakcję jeszcze przed rozpoczęciem sezonu.

Najbliższe dni będą kluczowe. Juventus chce działać szybko, ale musi liczyć się z ryzykiem, że do walki o piłkarza dołączą kluby Premier League. W takim scenariuszu nawet wola Kolo Muaniego, by wrócić do Turynu, może nie wystarczyć.

Zobacz również: Inter złożył drugą ofertę za gwiazdę Serie A. Już poznał odpowiedź