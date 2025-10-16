Nowy kontrakt i ogromne pieniądze. Juventus nie chce stracić Kenana Yildiza

Kenan Yildiz to bez wątpienia kluczowy zawodnik Juventusu. Władze klubu z Turynu miały już zaplanować spotkanie z przedstawicielami piłkarza w sprawie nowej umowy.

Juventus chce przedłużyć kontrakt z Kenanem Yildizem

Kenan Yildiz to turecki zawodnik, który trafił do Juventusu w lipcu 2023 roku. Ofensywny piłkarz wcześniej reprezentował barwy Bayernu Monachium. Tymczasem na temat jego przyszłości głos zabrał na platformie YouTube znany dziennikarz Fabrizio Romano.

Znany insider wprost dał do zrozumienia, że klub z Turynu prowadzi z przedstawicielami piłkarza rozmowy w sprawie nowego kontraktu, który miałby obowiązywać aż do 2030 roku. Kenan Yildiz jednocześnie mógłby liczyć na konkretną podwyżkę.

Na dzisiaj zawodnik może liczyć na zarobki na poziomie 1,7 miliona euro rocznie, zgodnie z umową obowiązującą do końca czerwca 2029 roku. Piłkarz spełnia już jednak kryteria związane z większymi apanażami, będąc jednym z najmocniejszych punktów Bianconerich.

Jasne jest jednocześnie, że planowane jest kolejne spotkanie z udziałem działaczy Juventusu i przedstawicieli zawodnika, aby załagodzić różnice blokujące zakończenie negocjacji. Reprezentant Turcji ma jednak jasno określone oczekiwania i chce kontynuować karierę w ekipie z Allianz Stadium.

Kenan Yildiz wystąpił w tej kampanii jak dotąd w ośmiu spotkaniach, licząc Serie A i Ligę Mistrzów. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył cztery asysty. 25-krotny reprezentant Turcji jest obecnie wyceniany na 75 milionów euro. W drużynie narodowej zdobył pięć bramek.

