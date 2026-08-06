Juventus podjął decyzję. Gol Zhegrovy nie zmienił planów klubu

07:36, 6. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Edon Zhegrova błysnął w sparingu z Chelsea i otwarcie zadeklarował, że chce zostać w Juventusie. Mimo udanego występu "Calciomercato" przekonuje jednak, że skrzydłowy nadal znajduje się na liście zawodników, którzy mają odejść z klubu.

Edon Zhegrova
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Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Edon Zhegrova

Spalletti docenił występ, ale nie zmienił stanowiska

Edon Zhegrova ma za sobą jeden z najlepszych występów od czasu przeprowadzki do Juventusu. W wygranym meczu towarzyskim z Chelsea zdobył efektownego gola po podaniu Kenana Yildiza i był jednym z najaktywniejszych zawodników na boisku. Po spotkaniu reprezentant Kosowa przyznał, że poprzedni sezon był dla niego bardzo trudny z powodu pubalgii. – Mam nadzieję, że ten sezon będzie lepszy. W poprzednim cierpiałem z powodu pubalgii, ale zawsze wierzyłem w siebie i jestem bardzo szczęśliwy – powiedział w rozmowie ze „Sky Sport”.

Kilka chwil później skrzydłowy jeszcze wyraźniej odniósł się do swojej przyszłości. – Jestem bardzo szczęśliwy w Juventusie, to wielki klub. Chcę zostać w Juventusie – podkreślił zawodnik, dając do zrozumienia, że nie myśli o zmianie otoczenia.

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Na występ Zhegrovy zareagował również Luciano Spalletti. Szkoleniowiec pochwalił piłkarza za dobrą grę, ale jednocześnie zaznaczył, że pojedynczy mecz nie zmienia jego oceny. – Gol cieszy wszystkich, ale najważniejszy jest występ. Mecz trwa 96 minut i liczy się podejście przez całe spotkanie. Stracił kilka piłek, ale pokazał także swoje umiejętności. Każdego dnia trzeba pracować, aby być lepszym piłkarzem niż dzień wcześniej – ocenił trener.

Według źródła Juventus nie zmienił planów wobec Kosowianina. Po sprowadzeniu Kerima Alajbegovicia konkurencja na skrzydłach jeszcze wzrosła. O miejsce w składzie walczą również Kenan Yildiz, Jeremie Boga, Francisco Conceicao oraz wracający Nico Gonzalez. W tej sytuacji Zhegrova, mimo udanego występu i deklaracji przywiązania do klubu, nadal pozostaje kandydatem do odejścia.