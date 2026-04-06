Juventus nieustannie kusi gwiazdę Manchesteru City

11:42, 6. kwietnia 2026
Mateusz Bednarski
Juventus intensywnie pracuje nad letnim oknem transferowym i analizuje nowe możliwości. Wśród nich pojawia się Bernardo Silva z Manchesteru City, który może zmienić klub na zasadzie wolnego transferu.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Bernardo Silva na liście życzeń Juventusu

Juventus przygotowuje się do dużych ruchów kadrowych przed kolejnym sezonem. Klub analizuje zarówno potencjalne odejścia, jak i nowe wzmocnienia. Jednym z głównych celów stał się Bernardo Silva, którego nazwisko znalazło się wysoko na liście życzeń.

Pomocnik Manchesteru City planuje odejście po wygaśnięciu kontraktu. Zawodnik nie zamierza przedłużać umowy z klubem prowadzonym przez Pepa Guardiolę. Decyzja dotycząca jego przyszłości jest coraz bliżej, a końcówka sezonu może mieć kluczowe znaczenie.

Juventus rozpoczął już pierwsze kontakty z agentem piłkarza Jorge Mendesem. Rozmowy dotyczą warunków finansowych oraz prowizji. Operacja byłaby dużym wyzwaniem, ponieważ wymaga spełnienia wysokich oczekiwań finansowych zawodnika.

Zainteresowanie Bernardo Silvą jest bardzo duże na rynku. Kluby z Europy, Arabii Saudyjskiej oraz MLS monitorują jego sytuację. Propozycje finansowe z innych kierunków mogą przewyższać możliwości Juventusu, co utrudnia realizację transferu.

Głos w sprawie zabrał także asystent trenera Manchesteru City. – Każda piękna historia kiedyś się kończy. Mam nadzieję, że Bernardo wykorzysta ostatnie sześć tygodni i zakończy ten etap w najlepszy sposób, bo na to zasługuje – powiedział Pep Lijnders.

