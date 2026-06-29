Real Madryt jeszcze nie tak dawno zapewniał, że Alvaro Carreras jest nietykalny. Okazuje się jednak, że Królewscy są gotowi rozważyć oferty za Hiszpana, jeśli będą wynosiły około 50 milionów euro - donosi Miguel Serrano.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Alvaro Carreras wyceniony przez Real Madryt. Dojdzie do transferu?

Real Madryt małymi krokami kompletuje skład na nowy sezon. Władze klubu spełniają prośby Jose Mourinho, który został obdarzony ogromnym zaufaniem. Nie tak dawno media informowały, że Królewscy nie mają zamiaru rozstawać się z Alvaro Carrerasem. Miguel Serrano tymczasem zdradza, że Hiszpan może opuścić Estadio Santiago Bernabeu, ale na stole Los Blancos musi pojawić się około 50 milionów euro.

Alvaro Carreras na brak zainteresowania nie może narzekać. Hiszpan dotychczas był łączony z przeprowadzką do Premier League, ponieważ znajdował się na liście życzeń Chelsea oraz Manchesteru United. The Blues postrzegali w nim następcę Marca Cucurelli, który wylądował w Realu Madryt. Czerwone Diabły natomiast widziały w nim następcę Luke’a Shawa.

Real Madryt jednak nie naciska na rozstanie z Alvaro Carrerasem. Jeśli nikt nie zgłosi się po hiszpańskiego defensora, to ten wciąż będzie do dyspozycji Jose Mourinho. Czas pokaże, czy któryś klub będzie skłonny wyłożyć na stół tak wielkie pieniądze. Niewątpliwie dotychczasowa przygoda tego zawodnika na Estadio Santiago Bernabeu jest poniżej oczekiwań.

Alvaro Carreras w minionym sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce Realu Madryt. Hiszpański obrońca zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.