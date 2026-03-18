Juventus czeka na decyzję ws. Douglasa Luiza. Wszystko zależy od jednego

Douglas Luiz nadal nie zna swojej przyszłości mimo stabilnej formy w Aston Villa. Według "Tuttosport" kluczowa decyzja angielskiego klubu może zapaść dopiero po spełnieniu jednego warunku.

Na zdjęciu: Douglas Luiz

Warunek, który zdecyduje o transferze Douglasa Luiza

Douglas Luiz rozpoczął sezon w Nottingham Forest, gdzie występował na zasadzie wypożyczenia z Juventusu. W zimowym oknie transferowym zmienił jednak otoczenie i trafił do Aston Villi, również w ramach wypożyczenia z opcją wykupu. Ta decyzja szybko wpłynęła na jego sytuację sportową.

Po przenosinach do Birmingham jego forma wyraźnie wzrosła. Brazylijczyk zaczął regularnie pojawiać się na boisku i notować większą liczbę minut. Sztab szkoleniowy dostrzegł jego wpływ na funkcjonowanie drużyny, co przełożyło się na większe zaufanie.

Aston Villa pozytywnie ocenia wkład pomocnika, jednak nie zamierza podejmować decyzji bez analizy szerszego kontekstu. Klub bierze pod uwagę wykup zawodnika, lecz nie za wszelką cenę. Kluczowym czynnikiem pozostaje awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Umowa między klubami przewiduje jedynie prawo wykupu, a nie obowiązek finalizacji transferu. Oznacza to, że ostateczna decyzja będzie zależna od sytuacji sportowej i finansowej. W przypadku transferu definitywnego Juventus otrzyma 25 milionów euro, co stanowi istotny element całej operacji.

Aston Villa znajduje się obecnie w korzystnym położeniu w Premier League. Zespół prowadzony przez Unaia Emeryego zajmuje czwarte miejsce i zgromadził 51 punktów. Przewaga nad Liverpoolem wynosi dwa punkty, a do końca sezonu pozostało osiem kolejek, co utrzymuje napięcie w walce o czołowe lokaty.

Dodatkowym atutem pozostaje udział w Lidze Europy, gdzie drużyna nadal rywalizuje. Ewentualne zwycięstwo w tych rozgrywkach również może otworzyć drogę do Ligi Mistrzów. To właśnie ten scenariusz może przesądzić o przyszłości Douglasa Luiza i jego pozostaniu w Aston Villi.

