Brandt odchodzi z Borussii Dortmund. Przejdzie do znanego klubu?

ANP / Alamy Na zdjęciu: Julian Brandt

Aston Villa może pozyskać Juliana Brandta

Julian Brandt podczas najbliższego letniego okienka transferowego stanie się wolnym agentem i będzie mógł zmienić klub bez kwoty odstępnego. Borussia Dortmund nie zdecydowała się bowiem na przedłużenie wygasającej umowy z 29-letnim pomocnikiem, co zostało już oficjalnie potwierdzone. To oznacza, że wieloletnia przygoda ofensywnego pomocnika z klubem z Zagłębia Ruhry dobiega końca. Doświadczony playmaker nie powinien jednak mieć większych problemów ze znalezieniem nowego pracodawcy.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, zainteresowanie sprowadzeniem niemieckiego piłkarza wykazuje między innymi Aston Villa. Julian Brandt jest podobno otwarty na wyjazd z ojczyzny i rozpoczęcie zagranicznej przygody.

Gra w Premier League mogłaby być dla niego interesującym wyzwaniem na dalszym etapie kariery. Klub z Birmingham od dłuższego czasu monitoruje sytuację zawodnika, więc niewykluczone, że w nadchodzących miesiącach podejmie konkretne działania.

48-krotny reprezentant Niemiec rozegrał dla Borussii Dortmund dokładnie 298 spotkań, w których zdobył 56 bramek oraz zanotował 69 asyst. Ofensywny pomocnik występuje w barwach ekipy BVB od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Signal Iduna Park za około 25 milionów euro z Bayeru Leverkusen. W ciągu kilku sezonów stał się ważną postacią zespołu z Dortmundu. Obecnie jego wartość rynkowa, według portalu „Transfermarkt”, wynosi około 20 milionów euro.