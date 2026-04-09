Manchester City zarzucił sieć na gwiazdkę Chelsea

14:05, 9. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Josh Acheampong nie jest zadowolony z liczby otrzymywanych minut, dlatego rozważa opuszczenie Chelsea. Jak podaje Ekrem Konur, zainteresowanie 19-letnim obrońcą wykazuje m.in. Manchester City.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Josh Acheampong

Josh Acheampong nie wyklucza odejścia z Chelsea podczas najbliższego letniego okienka transferowego. 19-letni prawy obrońca jest sfrustrowany ograniczonym czasem gry pod wodzą Liama Roseniora. Bocznym defensorem, który może występować także jako stoper lub wahadłowy, coraz częściej interesują się inne kluby, zwłaszcza że w ostatnim czasie rzadko podnosi się on z ławki rezerwowych, co potęguje jego niezadowolenie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chrapkę na zakontraktowanie Acheamponga ma między innymi ligowy rywal Chelsea – Manchester City. Pep Guardiola uważa młodego Anglika za bardzo wartościowego zawodnika i chętnie widziałby go w swojej drużynie.

Oprócz mistrzów Anglii sytuację perspektywicznego 19-latka monitorują również FC Barcelona oraz Bayern Monachium, co tylko podkreśla jego rosnącą renomę na rynku transferowym.

Josh Acheampong jest wychowankiem Chelsea, w której spędził całą dotychczasową karierę. Do pierwszego zespołu awansował w grudniu 2024 roku i od tego czasu pozostaje pełnoprawnym członkiem seniorskiej kadry. W obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań i zdobył 2 bramki, spędzając na murawie 1204 minuty. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 25 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.