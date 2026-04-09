Manchester City zarzucił sieć na gwiazdkę Chelsea

Josh Acheampong nie jest zadowolony z liczby otrzymywanych minut, dlatego rozważa opuszczenie Chelsea. Jak podaje Ekrem Konur, zainteresowanie 19-letnim obrońcą wykazuje m.in. Manchester City.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Josh Acheampong

Josh Acheampong łączony z Manchesterem City

Josh Acheampong nie wyklucza odejścia z Chelsea podczas najbliższego letniego okienka transferowego. 19-letni prawy obrońca jest sfrustrowany ograniczonym czasem gry pod wodzą Liama Roseniora. Bocznym defensorem, który może występować także jako stoper lub wahadłowy, coraz częściej interesują się inne kluby, zwłaszcza że w ostatnim czasie rzadko podnosi się on z ławki rezerwowych, co potęguje jego niezadowolenie.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chrapkę na zakontraktowanie Acheamponga ma między innymi ligowy rywal Chelsea – Manchester City. Pep Guardiola uważa młodego Anglika za bardzo wartościowego zawodnika i chętnie widziałby go w swojej drużynie.

Oprócz mistrzów Anglii sytuację perspektywicznego 19-latka monitorują również FC Barcelona oraz Bayern Monachium, co tylko podkreśla jego rosnącą renomę na rynku transferowym.

Josh Acheampong jest wychowankiem Chelsea, w której spędził całą dotychczasową karierę. Do pierwszego zespołu awansował w grudniu 2024 roku i od tego czasu pozostaje pełnoprawnym członkiem seniorskiej kadry. W obecnym sezonie rozegrał 25 spotkań i zdobył 2 bramki, spędzając na murawie 1204 minuty. Portal „Transfermarkt” wycenia go na około 25 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.