Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Iwo Kaczmarski

1. liga, wyjazd z Polski, czy Ekstraklasa?

Jeśli chodzi o Iwo Kaczmarskiego, to w najbliższym okienku transferowym piłkarz ma trzy opcje. Jako że ofertę złożyła mu Wisła Kraków, to mógłby kontynuować karierę na tym szczeblu rozgrywek, bo poprzedni sezon spędził w Miedzi Legnica. Jak już jednak informowaliśmy, piłkarzem interesują się też dwa kluby z Ekstraklasy, więc co oczywiste, szansa gry o szczebel wyżej też jest mocno kusząca.

Na tym jednak nie koniec. Jak goal.pl informował kilka dni temu, Kaczmarskim zainteresował się też mistrz Cypru, Pafos, gdzie dyrektorem sportowym jest Włoch, znający młodego Polaka od kilku lat. Gdyby ziścił się transfer do tego klubu, to Kaczmarski miałby szansę powalczyć o Ligę Mistrzów, bo Pafos zacznie walkę od drugiej rundy eliminacji.

Śląsk wchodzi do gry

Z najnowszych informacji goal.pl wynika, że pojawiła się jednak kolejna opcja. To według naszej wiedzy Śląsk Wrocław, który również mocno interesuje się tym piłkarzem. Wrocławianie robią wszystko, aby ich pobyt na zapleczu Ekstraklasy trwał tylko rok i stąd poszukiwanie przez nich konkretnych wzmocnień.