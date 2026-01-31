Jednak nie Fenerbahce. Inny klub zgłosił się po Lookmana

Ademola Lookman nie trafi jednak do Fenerbahce. Według informacji, jakie podał Gianluca Di Marzio klub Nigeryjczyka, czyli Atalanta przyjęła ofertę, jaką złożyło Atletico Madryt.

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Ademola Lookman

Zamieszanie ws. Lookmana! Atalanta dogadała się z Atletico

Ademola Lookman w końcu miał zmienić klub. Po wielu miesiącach transferowych plotek dot. reprezentanta Nigerii wszystko wskazywało na to, że resztę sezonu 2025/2026 spędzi w Turcji. Zawodnik dogadał warunki kontraktu z Fenerbahce, gdzie miał zarabiać zdecydowanie większe pieniądze niż w La Dei. Transakcja spaliła jednak na panewce tuż przed finalizacją.

Niespodziewanie do akcji wkroczyło Atletico Madryt, które jak podaje Gianluca Di Marzio, dogadało się z Atalantą. Hiszpanie mieli wyłożyć aż 35 milionów euro plus bonusy. Taka oferta została zaakceptowana przez ekipę z Bergamo. Problem w tym, że do Madrytu nie chce przenieść się sam piłkarz. Powód jest prosty – Los Colchoneros oferują mu zaledwie połowę tego, co Fenerbahce.

Na ten moment przyszłość Lookmana stanęła pod znakiem zapytania. Wiadomo, że na pewno nie trafi do Stambułu. Drzwi do Atletico Madryt ma otwarte, ale od niego zależy, czy zgodzi się na propozycję o wartości 5 mln euro rocznie.

Warto dodać, że Lookman to rywal Nicoli Zalewskiego o miejsce w wyjściowej jedenastce. Reprezentant Polski został przesunięty z wahadła do roli ofensywnego pomocnika. Po powrocie Nigeryjczyka z Pucharu Narodów Afryki rywalizuje z nim o pierwszy skład.