Pogoń Szczecin – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (23.05.2026)

Pogoń – GKS, typy bukmacherskie
Już w sobotę odbędzie się ostatnia kolejka w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Tego dnia w jednym ze starć obejrzymy mecz, w którym Pogoń Szczecin zmierzy się przed własną publicznością z GKS-em Katowice. Portowcy będą chcieli zakończyć sezon miłym akcentem i pożegnać się z kibicami dobrym wynikiem przed własną publicznością. Z kolei drużyna Rafała Góraka wciąż walczy o awans do europejskich pucharów i potrzebuje zwycięstwa, aby przypieczętować osiągnięcie tego celu. Wszystko wskazuje więc na to, że obie ekipy podejdą do tego spotkania z dużą determinacją, co może przełożyć się na bardzo ciekawe widowisko.
Ja uważam, że sobotnia rywalizacja zakończy się triumfem gości. Mój typ: wygrana GKS-u
Pogoń – GKS, ostatnie wyniki
Pogoń Szczecin gra w kratkę. Portowcy w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (3:0 z Wisłą Płock oraz 1:0 z Zagłębiem Lubin), zaliczyli jeden remis (1:1 z Cracovią), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Lechem Poznań i 2:3 z Jagiellonią Białystok).
GKS Katowice natomiast prezentuje równą, wysoką formę. W pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (3:2 z Motorem Lublin i 5:1 z Termaliką Nieciecza), a także zanotowali trzy remisy (1:1 z Koroną Kielce, 0:0 z Piastem Gliwice oraz 2:2 z Jagiellonią Białystok).
Pogoń – GKS, historia
Historia rywalizacji Pogoni Szczecin z GKS-em Katowice sięga wielu sezonów spędzonych przez oba kluby na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Bezpośrednie spotkania tych drużyn często były wyrównane i nie brakowało w nich walki oraz emocji. Pogoń częściej potrafiła wykorzystywać atut własnego stadionu, jednak GKS wielokrotnie udowadniał, że potrafi być niewygodnym przeciwnikiem. Dzięki temu mecze tych zespołów regularnie dostarczały kibicom ciekawych widowisk i zaciętej rywalizacji.
Pogoń – GKS, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, minimalnym faworytem sobotniego spotkania jest GKS Katowice. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.35. W przypadku zwycięstwa Pogoni Szczecin natomiast sięga nawet 2.75.
Pogoń – GKS, kto wygra?
Pogoń – GKS, przewidywane składy
Pogoń Szczecin: Kamiński, Wahlqvist, Loncar, Szalai, Leo Borges – Agger, Ulvestad, Acosta, Mukairu – Cuić, Ława
GKS Katowice: Kudła – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Jirka, Milewski, Kowalczyk, Wasielewski – Marković, Szkurin, Nowak
Pogoń – GKS, transmisja meczu
Spotkanie Pogoń Szczecin – GKS Katowice będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenie Canal+ Live 3. Ponadto rywalizację możesz również śledzić w usłudze Canal+ Online.
