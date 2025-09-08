Jagiellonia potwierdziła ciekawy transfer. Prosto z ligi francuskiej

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Andy Pelmard nowym zawodnikiem Jagiellonii

Andy Pelmard w trakcie swojej kariery grał już w ligach włoskiej, szwajcarskiej, francuskiej i hiszpańskiej. Reprezentował barwy m.in. OGC Nice, FC Basel, Las Palmas czy Lecce, a do Jagiellonii dołączył z Clermont Foot 63, klubu występującego aktualnie w Ligue 2. Obrońca ma za sobą 17 występów w młodzieżowych kadrach Francji, natomiast na szczeblu seniorskim zdecydował się reprezentować Madagaskar.

Andy Pelmard w obecnej kampanii wystąpił już w trzech meczach Ligue 2. W poprzednich sezonach natomiast z powodzeniem radził sobie na boiskach Serie A, Ligue 1, La Liga czy w szwajcarskiej ekstraklasie. Na swoim koncie ma ponad 200 występów w czołowych europejskich ligach.

To kolejny bardzo ciekawy transfer Jagiellonii w obecnym sezonie. Wcześniej do klubu dołączyli między innymi Bernardo Vital, Dimitris Rallis, Sergio Lozano, Louka Prip, Alex Cantero czy AZ Jackson. Wygląda więc na, że mimo odejść kilku ważnych zawodników, Dumie Podlasia udało się utrzymać bardzo konkurencyjny skład, który pozwoli nie tylko na walkę o czołowe lokaty w PKO Ekstraklasie ale również w Lidze Konferencji.

Obecnie Jagiellonia Białystok zajmuje czwarte miejsce w tabeli ekstraklasy. Na swoim koncie ma 12 punktów i traci cztery do liderującej Wisły Płock. Warto jednak podkreślić, że Duma Podlasia rozegrała aż dwa spotkania mniej.

