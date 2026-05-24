Jagiellonia może zarobić fortunę. Na tyle wyceniła Mazurka

12:02, 24. maja 2026
Wojciech Mazurek
Jagiellonia Białystok może przeprowadzić rekordowy transfer. Łukasz Masłowski w Kanale Sportowym ujawnił, że na Bartoszu Mazurku mogą zarobić ponad 10 milionów euro.

Bartosz Mazurek
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mazurek

Jagiellonia Białystok zakończyła sezon w PKO BP Ekstraklasie na 3. miejscu. Oznacza to, że latem powalczą o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Bardzo ważne w tym kontekście będzie letnie okno transferowe, podczas którego Duma Podlasia musi wzmocnić zespół. Wiadomo, że z klubem żegna się Afimico Pululu, więc priorytetem będzie znalezienia nowego napastnika.

Nie można wykluczyć jeszcze innych odejść z zespołu. Łukasz Masłowski w Kanale Sportowym został zapytany, czy obecnie w Jagiellonii jest piłkarz, który mógłby pobić rekord transfery Oskara Pietuszewskiego. Dyrektor sportowy wskazał na Bartosza Mazurka.

Myślę, że Bartek Mazurek mógłby być takim piłkarzem, jeżeli Jagiellonia znowu miałaby możliwość gry w przyszłym sezonie w fazie ligowej europejskich pucharów, a Bartek grałby regularnie i obrał odpowiedni kierunek, to kwoty powyżej 10 mln euro są możliwe – powiedział Łukasz Masłowski w Kanale Sportowym.

Mazurek zadebiutował w Jagiellonii w sezonie 2024/2025, ale dopiero w minionej kampanii grał regularnie. 19-latek zachwycił przede wszystkim w Lidze Konferencji, gdy w meczu z Fiorentiną popisał się hat-trickiem. Od tego czasu łączy się go z zagranicznym transferem.

W sezonie 2025/2026 uzbierał łącznie 33 spotkania, w których zdobył 4 gole i zanotował 3 asysty. Jest związany z klubem kontraktem do połowy 2028 roku. Transfermarkt wycenia go na 3,5 mln euro.

