Arsenal zainteresował się wychowankiem Realu Madryt

18:10, 8. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło: Ekrem Konur

Arsenal coraz bardziej interesuje się Jacobo Ramonem - poinformował Ekrem Konur. Wychowanek Realu Madryt pokazuje się z dobrej strony w barwach Como 1907.

Jacobo Ramon
Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Jacobo Ramon

Arsenal w obecnym sezonie może sięgnąć po Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo Anglii, będąc jednym z faworytów do końcowego triumfu w obu rozgrywkach. Londyński klub chce co roku z powodzeniem rywalizować na wielu frontach, dlatego planuje jeszcze bardziej wzmocnić skład ekipy Mikela Artety, gdy tylko otworzy się letnie okienko transferowe. Priorytetem pozostaje dodanie jakości w defensywie, by utrzymać wysoki poziom przez całą kampanię.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Emirates Stadium jest Jacobo Ramon z Como 1907. 21-letni Hiszpan mógłby zwiększyć rywalizację na pozycji środkowego obrońcy w zespole Kanonierów.

Arsenal widzi w nim długoterminowego następcę Gabriela Magalhaesa. Pierwszeństwo przy transferze Ramona ma jednak macierzysty klub piłkarza – czyli Real Madryt – który zapewnił sobie opcję odkupu wychowanka za mniej niż 10 milionów euro.

Jacobo Ramon z powodzeniem występuje w barwach Como od lipca 2025 roku, kiedy trafił na Półwysep Apeniński za 2,5 miliona euro właśnie ze wspomnianego wyżej Realu. W koszulce włoskiej ekipy rozegrał dotychczas 30 spotkań i zdobył 2 bramki. Mierzący 196 centymetrów stoper, będący młodzieżowym reprezentantem Hiszpanii, wyraźnie rozwinął swoje umiejętności pod wodzą Cesca Fabregasa. 21-latek uchodzi za jednego z ciekawszych defensorów młodego pokolenia.