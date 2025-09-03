Inter Mediolan odmłodził kadrę. Petar Sucić transferowym strzałem w dziesiątkę

Inter Mediolan – transfery przed sezonem 2025/2026
Okno transferowe w Serie A zamknęło się w poniedziałek (1 września) o godzinie 20:00. Kibice włoskiego futbolu na kolejne ciekawe transferu muszą więc czekać aż do stycznia. Inter Mediolan podczas mercato przyjął nową strategię dotyczącą wzmocnień składu. W porównaniu do ubiegłych lat Beppe Marotta i Pierre Ausilio skupili się na młodych piłkarzach o dużym potencjale.
Wśród młodych talentów, które zasilili kadrę pierwszego zespołu, można wymienić m.in. Petara Sucicia, Bonny’ego czy Luisa Henrique. Średnia wieku nowych zawodników wynosi zaledwie 21,7 lat. Największe nadzieje wiązane były z przybyciem chorwackiego pomocnika. Póki co wszystko wskazuje na to, że transfer piłkarza Dinama Zagrzeb był strzałem w dziesiątkę. 21-latek zachwycił w pierwszych meczach Serie A, a eksperci porównują go do byłej gwiazdy Interu – Marcelo Brozovicia.
Z dobrej strony pokazał się również Bonny, którego Cristian Chivu doskonale zna z Parmy. Francuz przywitał się z kibicami na Meazza golem w rywalizacji z Torino. Reszta nowych nabytków jak dotąd nie miała zbyt wielu okazji, aby pokazać pełnie umiejętności.
W ostatnim dniu okna transferowego w Mediolanie doszło do drobnych roszad w formacji defensywnej. Potwierdziły się plotki o odejściu Benjamina Pavarda. Reprezentant Francji przeszedł na zasadzie transferu definitywnego do Olympique Marsylii. W związku z tym jego miejsce w kadrze zajął Manuel Akanji. Szwajcar został wypożyczony za drobną opłatą z Manchesteru City.
Warto również wspomnieć, że Mediolan opuścił Mehdi Taremi. Irańczyk dołączył do Nerazzurrich latem ubiegłego roku na zasadzie wolnego transferu. Po napastniku spodziewano się znacznie więcej, lecz ze względu na mało okazji do gry nie był w stanie spełnić oczekiwań. Finalnie odszedł do Olympiakosu za skromne 2 mln euro. Na wypożyczenie do Torino udał się z kolei Kristijan Asllani.
Czy Petar Sucić będzie nową gwiazdą Interu Mediolan?
- TAK 60%
- NIE 40%
5+ Votes
Inter Mediolan – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Kwota transferu
|Luis Henrique
|Prawy pomocnik
|Olympique Marsylia
|23 mln euro
|Ange-Yoan Bonny
|Napastnik
|Parma
|23 mln euro
|Andy Diouf
|Środkowy pomocnik
|Lens
|20 mln euro
|Petar Sucić
|Defensywny pomocnik
|Dinamo Zagrzeb
|14 mln euro
|Nicola Zalewski
|Lewy pomocnik
|AS Roma
|8 mln euro
|Manuel Akanji
|Środkowy obrońca
|Manchester City
|Wypożyczenie (1 mln euro)
Inter Mediolan – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Kwota transferu
|Nicola Zalewski
|Lewy pomocnik
|Atalanta BC
|17 mln euro
|Aleksandar Stanković
|Defensywny pomocnik
|Club Brugge
|9,5 mln euro
|Tajon Buchanan
|Prawy napastnik
|Villarreal
|9 mln euro
|Martin Satriano
|Napastnik
|Lens
|5 mln euro
|Filip Stanković
|Bramkarz
|Venezia
|1,5 mln euro
|Marko Arnautović
|Napastnik
|Crvena Zvezda
|Bez odstępnego
|Joaquin Correa
|Napastnik
|Botafogo
|Bez odstępnego
|Eddie Salcedo
|Napastnik
|OFI Kreta
|Bez odstępnego
|Zinho Vanheusden
|Środkowy obrońca
|Marbella FC
|Brak danych
|Valentin Carboni
|Ofensywny pomocnik
|Genoa
|Wypożyczenie
|Sebastiano Esposito
|Napastnik
|Cagliari
|Wypożyczenie
|Ebenezer Akinsanmiro
|Środkowy pomocnik
|Pisa
|Wypożyczenie
|Franco Carboni
|Lewy obrońca
|Empoli
|Wypożyczenie
|Benjamin Pavard
|Środkowy obrońca
|Olympique Marsylia
|Wypożyczenie (2,5 mln euro)
|Mehdi Taremi
|Napastnik
|Olympiakos SFP
|2 mln euro
|Kristjan Asllani
|Środkowy pomocnik
|Torino
|Wypożyczenie (1,5 mln euro)
Bilans transferowy Interu Mediolan
- Nowi zawodnicy: 6
- Odejścia z klubu: 16
- Wydatki na transfery: 89 mln euro
- Zarobki na transferach: 48 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Interu
Pod koniec letniego okna transferowego nie brakowało plotek odnośnie zarówno transferów przychodzących, jak i wychodzących. Pojawiły się doniesienia, że ruch w stronę Lautaro Martineza wykonało Newcastle. Ponadto latem przyszłego roku celem FC Barcelony ma być Alessandro Bastoni. Z kolei z przejściem do Interu łączony był m.in. Andre Onana. Pojawiały się również plotki o transferze Ilkaya Gundogana, Oumara Soleta czy yusufa Akcicka.