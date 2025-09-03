Inter Mediolan odmłodził kadrę. Petar Sucić transferowym strzałem w dziesiątkę

12:51, 3. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Inter Mediolan w letnim oknie transferowym odmłodził kadrę pierwszego zespołu. Na początku sezonu wszystko wskazuje na to, że Petar Sucić będzie nową gwiazdą Nerazzurrich.

Petar Sucic
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Petar Sucic

Inter Mediolan – transfery przed sezonem 2025/2026

Okno transferowe w Serie A zamknęło się w poniedziałek (1 września) o godzinie 20:00. Kibice włoskiego futbolu na kolejne ciekawe transferu muszą więc czekać aż do stycznia. Inter Mediolan podczas mercato przyjął nową strategię dotyczącą wzmocnień składu. W porównaniu do ubiegłych lat Beppe Marotta i Pierre Ausilio skupili się na młodych piłkarzach o dużym potencjale.

Wśród młodych talentów, które zasilili kadrę pierwszego zespołu, można wymienić m.in. Petara Sucicia, Bonny’ego czy Luisa Henrique. Średnia wieku nowych zawodników wynosi zaledwie 21,7 lat. Największe nadzieje wiązane były z przybyciem chorwackiego pomocnika. Póki co wszystko wskazuje na to, że transfer piłkarza Dinama Zagrzeb był strzałem w dziesiątkę. 21-latek zachwycił w pierwszych meczach Serie A, a eksperci porównują go do byłej gwiazdy Interu – Marcelo Brozovicia.

Z dobrej strony pokazał się również Bonny, którego Cristian Chivu doskonale zna z Parmy. Francuz przywitał się z kibicami na Meazza golem w rywalizacji z Torino. Reszta nowych nabytków jak dotąd nie miała zbyt wielu okazji, aby pokazać pełnie umiejętności.

W ostatnim dniu okna transferowego w Mediolanie doszło do drobnych roszad w formacji defensywnej. Potwierdziły się plotki o odejściu Benjamina Pavarda. Reprezentant Francji przeszedł na zasadzie transferu definitywnego do Olympique Marsylii. W związku z tym jego miejsce w kadrze zajął Manuel Akanji. Szwajcar został wypożyczony za drobną opłatą z Manchesteru City.

Warto również wspomnieć, że Mediolan opuścił Mehdi Taremi. Irańczyk dołączył do Nerazzurrich latem ubiegłego roku na zasadzie wolnego transferu. Po napastniku spodziewano się znacznie więcej, lecz ze względu na mało okazji do gry nie był w stanie spełnić oczekiwań. Finalnie odszedł do Olympiakosu za skromne 2 mln euro. Na wypożyczenie do Torino udał się z kolei Kristijan Asllani.

Czy Petar Sucić będzie nową gwiazdą Interu Mediolan?

  • TAK
  • NIE
  • TAK 60%
  • NIE 40%

5+ Votes

Inter Mediolan – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubKwota transferu
Luis HenriquePrawy pomocnikOlympique Marsylia23 mln euro
Ange-Yoan BonnyNapastnikParma23 mln euro
Andy DioufŚrodkowy pomocnikLens20 mln euro
Petar SucićDefensywny pomocnikDinamo Zagrzeb14 mln euro
Nicola ZalewskiLewy pomocnikAS Roma8 mln euro
Manuel AkanjiŚrodkowy obrońcaManchester CityWypożyczenie (1 mln euro)
Kwoty według: Transfermarkt

Inter Mediolan – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubKwota transferu
Nicola ZalewskiLewy pomocnikAtalanta BC17 mln euro
Aleksandar StankovićDefensywny pomocnikClub Brugge9,5 mln euro
Tajon BuchananPrawy napastnikVillarreal9 mln euro
Martin SatrianoNapastnikLens5 mln euro
Filip StankovićBramkarzVenezia1,5 mln euro
Marko ArnautovićNapastnikCrvena ZvezdaBez odstępnego
Joaquin CorreaNapastnikBotafogoBez odstępnego
Eddie SalcedoNapastnikOFI KretaBez odstępnego
Zinho VanheusdenŚrodkowy obrońcaMarbella FCBrak danych
Valentin CarboniOfensywny pomocnikGenoaWypożyczenie
Sebastiano EspositoNapastnikCagliariWypożyczenie
Ebenezer AkinsanmiroŚrodkowy pomocnikPisaWypożyczenie
Franco CarboniLewy obrońcaEmpoliWypożyczenie
Benjamin PavardŚrodkowy obrońcaOlympique MarsyliaWypożyczenie (2,5 mln euro)
Mehdi TaremiNapastnikOlympiakos SFP2 mln euro
Kristjan AsllaniŚrodkowy pomocnikTorinoWypożyczenie (1,5 mln euro)
Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Interu Mediolan

  • Nowi zawodnicy: 6
  • Odejścia z klubu: 16
  • Wydatki na transfery: 89 mln euro
  • Zarobki na transferach: 48 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Interu

Pod koniec letniego okna transferowego nie brakowało plotek odnośnie zarówno transferów przychodzących, jak i wychodzących. Pojawiły się doniesienia, że ruch w stronę Lautaro Martineza wykonało Newcastle. Ponadto latem przyszłego roku celem FC Barcelony ma być Alessandro Bastoni. Z kolei z przejściem do Interu łączony był m.in. Andre Onana. Pojawiały się również plotki o transferze Ilkaya Gundogana, Oumara Soleta czy yusufa Akcicka.

