Inter Mediolan odmłodził kadrę. Petar Sucić transferowym strzałem w dziesiątkę

Inter Mediolan w letnim oknie transferowym odmłodził kadrę pierwszego zespołu. Na początku sezonu wszystko wskazuje na to, że Petar Sucić będzie nową gwiazdą Nerazzurrich.

Inter Mediolan – transfery przed sezonem 2025/2026

Okno transferowe w Serie A zamknęło się w poniedziałek (1 września) o godzinie 20:00. Kibice włoskiego futbolu na kolejne ciekawe transferu muszą więc czekać aż do stycznia. Inter Mediolan podczas mercato przyjął nową strategię dotyczącą wzmocnień składu. W porównaniu do ubiegłych lat Beppe Marotta i Pierre Ausilio skupili się na młodych piłkarzach o dużym potencjale.

Wśród młodych talentów, które zasilili kadrę pierwszego zespołu, można wymienić m.in. Petara Sucicia, Bonny’ego czy Luisa Henrique. Średnia wieku nowych zawodników wynosi zaledwie 21,7 lat. Największe nadzieje wiązane były z przybyciem chorwackiego pomocnika. Póki co wszystko wskazuje na to, że transfer piłkarza Dinama Zagrzeb był strzałem w dziesiątkę. 21-latek zachwycił w pierwszych meczach Serie A, a eksperci porównują go do byłej gwiazdy Interu – Marcelo Brozovicia.

Z dobrej strony pokazał się również Bonny, którego Cristian Chivu doskonale zna z Parmy. Francuz przywitał się z kibicami na Meazza golem w rywalizacji z Torino. Reszta nowych nabytków jak dotąd nie miała zbyt wielu okazji, aby pokazać pełnie umiejętności.

W ostatnim dniu okna transferowego w Mediolanie doszło do drobnych roszad w formacji defensywnej. Potwierdziły się plotki o odejściu Benjamina Pavarda. Reprezentant Francji przeszedł na zasadzie transferu definitywnego do Olympique Marsylii. W związku z tym jego miejsce w kadrze zajął Manuel Akanji. Szwajcar został wypożyczony za drobną opłatą z Manchesteru City.

Warto również wspomnieć, że Mediolan opuścił Mehdi Taremi. Irańczyk dołączył do Nerazzurrich latem ubiegłego roku na zasadzie wolnego transferu. Po napastniku spodziewano się znacznie więcej, lecz ze względu na mało okazji do gry nie był w stanie spełnić oczekiwań. Finalnie odszedł do Olympiakosu za skromne 2 mln euro. Na wypożyczenie do Torino udał się z kolei Kristijan Asllani.

Inter Mediolan – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Kwota transferu Luis Henrique Prawy pomocnik Olympique Marsylia 23 mln euro Ange-Yoan Bonny Napastnik Parma 23 mln euro Andy Diouf Środkowy pomocnik Lens 20 mln euro Petar Sucić Defensywny pomocnik Dinamo Zagrzeb 14 mln euro Nicola Zalewski Lewy pomocnik AS Roma 8 mln euro Manuel Akanji Środkowy obrońca Manchester City Wypożyczenie (1 mln euro) Kwoty według: Transfermarkt

Inter Mediolan – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Kwota transferu Nicola Zalewski Lewy pomocnik Atalanta BC 17 mln euro Aleksandar Stanković Defensywny pomocnik Club Brugge 9,5 mln euro Tajon Buchanan Prawy napastnik Villarreal 9 mln euro Martin Satriano Napastnik Lens 5 mln euro Filip Stanković Bramkarz Venezia 1,5 mln euro Marko Arnautović Napastnik Crvena Zvezda Bez odstępnego Joaquin Correa Napastnik Botafogo Bez odstępnego Eddie Salcedo Napastnik OFI Kreta Bez odstępnego Zinho Vanheusden Środkowy obrońca Marbella FC Brak danych Valentin Carboni Ofensywny pomocnik Genoa Wypożyczenie Sebastiano Esposito Napastnik Cagliari Wypożyczenie Ebenezer Akinsanmiro Środkowy pomocnik Pisa Wypożyczenie Franco Carboni Lewy obrońca Empoli Wypożyczenie Benjamin Pavard Środkowy obrońca Olympique Marsylia Wypożyczenie (2,5 mln euro) Mehdi Taremi Napastnik Olympiakos SFP 2 mln euro Kristjan Asllani Środkowy pomocnik Torino Wypożyczenie (1,5 mln euro) Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Interu Mediolan

Nowi zawodnicy: 6

Odejścia z klubu: 16

Wydatki na transfery: 89 mln euro

Zarobki na transferach: 48 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Interu

Pod koniec letniego okna transferowego nie brakowało plotek odnośnie zarówno transferów przychodzących, jak i wychodzących. Pojawiły się doniesienia, że ruch w stronę Lautaro Martineza wykonało Newcastle. Ponadto latem przyszłego roku celem FC Barcelony ma być Alessandro Bastoni. Z kolei z przejściem do Interu łączony był m.in. Andre Onana. Pojawiały się również plotki o transferze Ilkaya Gundogana, Oumara Soleta czy yusufa Akcicka.