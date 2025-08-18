Inter rozważa sensacyjny powrót. Finalista LM na celowniku

Nicolò Campo/ Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter sprowadzi byłego bramkarza?

Golkiper, który wraz z ekipą z Mediolanu dotarł do finału Ligi Mistrzów, znowu założy czarno-niebieskie barwy? Jednym z bohaterów sezonu 2022/23, w którym Inter walczył o triumf w elitarnych rozgrywkach, był Andre Onana. Kameruńczyk na Giuseppe Meazza spędził tylko rok i został sprzedany do Manchesteru United.

Na Old Trafford nigdy nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań i niemal co okienko jest łączony ze zmianą pracodawcy. Onana nie znalazł się w kadrze Czerwonych Diabłów na hitowe spotkanie z Arsenalem, co wywołało falę dyskusji na temat jego przyszłości. Chociaż Ruben Amorim zapewnił, że 29-latek nadal znajduje się w jego planach, to wcale nie oznacza to, ż jego pozycja jest pewna. Tę sytuację chce wykorzystać Inter.

Nerazzurri aktualnie dysponują trzema golkiperami – i Yannem Sommerem, Josepem Martínezem i Raffaele Di Gennaro. Szwajcar gwarantuje wysoki poziom, jednak w jego przypadku problemem powoli staje się wiek – „jedynka” Beneamaty w grudniu skończy 37 lat. Młodszy Onana, który zna klub, może okazać się lekarstwem na problemy wicemistrzów kraju.