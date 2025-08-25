Inter postawił na młode talenty. Takich transferów w Mediolanie jeszcze nie było

Nicolò Campo /Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Inter Mediolan – transfery przed sezonem 2025/2026

Inter Mediolan w poprzednim sezonie nie zdobył ani jednego trofeum, choć rywalizował do ostatniej kolejki o mistrzostwo Włoch oraz grał w finale Ligi Mistrzów. Po meczu z Paris Saint-Germain z posady trenera zrezygnował Simone Inzaghi, a jego miejsce zajął Cristian Chivu. Zatrudnienie rumuńskiego szkoleniowca wiążę się z dużym ryzykiem, ponieważ nie ma on zbyt dużego doświadczenia.

Mimo to w Mediolanie wierzą, że w tym sezonie zdobędą 21. w historii Scudetto. Aby to osiągnąć, zatrzymano wszystkich najważniejszych zawodników. Dodatkowo, żeby grać na kilku frontach, władze klubu postanowili rozszerzyć kadrę pierwszego zespołu o kilku nowych graczy. Latem Beppe Marotta i Pierro Ausilio zmienili taktykę na rynku transferowym, skupiając się na pozyskaniu młodych piłkarzy o dużym potencjale. Średnia wieku nowych graczy wynosi zaledwie 21,7 lat.

Przede wszystkim należy wspomnieć o wykupie Nicoli Zalewskiego z AS Romy. Choć Inter zapłacił za reprezentanta Polski ok. 8 mln euro, to nie tak dawno sprzedał go z zyskiem Atalancie Bergamo za 17 milionów euro. Najciekawszym ruchem podczas letniego okna transferowego wydaje się zakup Petara Sucicia z Dinamo Zagrzeb. Na chorwackiego pomocnika Il Biscione wydali 14 mln euro.

Środek pola wzmocnił również niedawno Andy Diouf z Lens. Pierwotnie mediolańczycy starali się o Manu Kone, lecz Roma zablokowała jego odejście. W związku z tym zdecydowano się na sprowadzenie pomocnika z Ligue 1 za 20 mln euro. Najwięcej, ponieważ 23 mln euro Inter wydał na dwóch zawodników. O miejsce w składzie z Denzelem Dumfriesem walczyć będzie Luis Henrique z Marsylii. Z kolei formację ataku uzupełnił Bonny, który w poprzednim sezonie grał pod okiem Chivu w Parmie.

Odejścia z Mediolanu były raczej ciche i bez znaczenia w kontekście siły pierwszego zespołu. Z klubem pożegnali się piłkarze, których Simone Inzaghi w ostatnich latach nie uwzględniał w kadrze. Wartym odnotowania jest fakt, że nie przedłużono umów Marko Arnautovicia i Joaquina Correi. Z kolei definitywnie z Interu odszedł Tajon Buchanan, który udał się do Villarrealu.

Inter Mediolan – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Kwota transferu Luis Henrique Prawy pomocnik Olympique Marsylia 23 mln euro Ange-Yoan Bonny Napastnik Parma 23 mln euro Andy Diouf Środkowy pomocnik Lens 20 mln euro Petar Sucić Defensywny pomocnik Dinamo Zagrzeb 14 mln euro Nicola Zalewski Lewy pomocnik AS Roma 8 mln euro Kwoty według: Transfermarkt

Inter Mediolan – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Kwota transferu Nicola Zalewski Lewy pomocnik Atalanta BC 17 mln euro Aleksandar Stanković Defensywny pomocnik Club Brugge 9,5 mln euro Tajon Buchanan Prawy napastnik Villarreal 9 mln euro Martin Satriano Napastnik Lens 5 mln euro Filip Stanković Bramkarz Venezia 1,5 mln euro Marko Arnautović Napastnik Crvena Zvezda Bez odstępnego Joaquin Correa Napastnik Botafogo Bez odstępnego Eddie Salcedo Napastnik OFI Kreta Bez odstępnego Zinho Vanheusden Środkowy obrońca Marbella FC Brak danych Valentin Carboni Ofensywny pomocnik Genoa Wypożyczenie Sebastiano Esposito Napastnik Cagliari Wypożyczenie Ebenezer Akinsanmiro Środkowy pomocnik Pisa Wypożyczenie Franco Carboni Lewy obrońca Empoli Wypożyczenie Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Interu Mediolan

Nowi zawodnicy: 5

Odejścia z klubu: 13

Wydatki na transfery: 88 mln euro

Zarobki na transferach: 42 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Interu Mediolan

Inter Mediolan prawdopodobnie zamknął kadrę na sezon 2025/2026. Raczej nie należy spodziewać się kolejnych ruchów na rynku transferowym, chyba że przytrafi się okazja, z której trzeba będzie skorzystać. Mimo to włoskie media wciąż łączą nowych zawodników z Il Biscione. Corriere dello Sport pisze o zainteresowaniu Yusufem Akcickiem z Fenerbahce. Inne źródła sugerują, że do klubu przymierzani są Kim Min-Jae i Dayot Upamecano. Natomiast Tuttosport podało sensacyjną wiadomość, sugerując, że Interowi zaoferowany został Gundogan.