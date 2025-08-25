Inter postawił na młode talenty. Takich transferów w Mediolanie jeszcze nie było

Inter Mediolan – transfery przed sezonem 2025/2026
Inter Mediolan w poprzednim sezonie nie zdobył ani jednego trofeum, choć rywalizował do ostatniej kolejki o mistrzostwo Włoch oraz grał w finale Ligi Mistrzów. Po meczu z Paris Saint-Germain z posady trenera zrezygnował Simone Inzaghi, a jego miejsce zajął Cristian Chivu. Zatrudnienie rumuńskiego szkoleniowca wiążę się z dużym ryzykiem, ponieważ nie ma on zbyt dużego doświadczenia.
Mimo to w Mediolanie wierzą, że w tym sezonie zdobędą 21. w historii Scudetto. Aby to osiągnąć, zatrzymano wszystkich najważniejszych zawodników. Dodatkowo, żeby grać na kilku frontach, władze klubu postanowili rozszerzyć kadrę pierwszego zespołu o kilku nowych graczy. Latem Beppe Marotta i Pierro Ausilio zmienili taktykę na rynku transferowym, skupiając się na pozyskaniu młodych piłkarzy o dużym potencjale. Średnia wieku nowych graczy wynosi zaledwie 21,7 lat.
Przede wszystkim należy wspomnieć o wykupie Nicoli Zalewskiego z AS Romy. Choć Inter zapłacił za reprezentanta Polski ok. 8 mln euro, to nie tak dawno sprzedał go z zyskiem Atalancie Bergamo za 17 milionów euro. Najciekawszym ruchem podczas letniego okna transferowego wydaje się zakup Petara Sucicia z Dinamo Zagrzeb. Na chorwackiego pomocnika Il Biscione wydali 14 mln euro.
Środek pola wzmocnił również niedawno Andy Diouf z Lens. Pierwotnie mediolańczycy starali się o Manu Kone, lecz Roma zablokowała jego odejście. W związku z tym zdecydowano się na sprowadzenie pomocnika z Ligue 1 za 20 mln euro. Najwięcej, ponieważ 23 mln euro Inter wydał na dwóch zawodników. O miejsce w składzie z Denzelem Dumfriesem walczyć będzie Luis Henrique z Marsylii. Z kolei formację ataku uzupełnił Bonny, który w poprzednim sezonie grał pod okiem Chivu w Parmie.
Które miejsce zajmie Inter w Serie A?
- zdobędzie mistrzostwo 22%
- awansuje do Ligi Mistrzów 78%
- awansuje do Ligi Europy 0%
- awansuje do Ligi Konferencji 0%
- nie wywalczy awansu do europejskich pucharów 0%
9+ Votes
Odejścia z Mediolanu były raczej ciche i bez znaczenia w kontekście siły pierwszego zespołu. Z klubem pożegnali się piłkarze, których Simone Inzaghi w ostatnich latach nie uwzględniał w kadrze. Wartym odnotowania jest fakt, że nie przedłużono umów Marko Arnautovicia i Joaquina Correi. Z kolei definitywnie z Interu odszedł Tajon Buchanan, który udał się do Villarrealu.
Inter Mediolan – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Kwota transferu
|Luis Henrique
|Prawy pomocnik
|Olympique Marsylia
|23 mln euro
|Ange-Yoan Bonny
|Napastnik
|Parma
|23 mln euro
|Andy Diouf
|Środkowy pomocnik
|Lens
|20 mln euro
|Petar Sucić
|Defensywny pomocnik
|Dinamo Zagrzeb
|14 mln euro
|Nicola Zalewski
|Lewy pomocnik
|AS Roma
|8 mln euro
Inter Mediolan – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Kwota transferu
|Nicola Zalewski
|Lewy pomocnik
|Atalanta BC
|17 mln euro
|Aleksandar Stanković
|Defensywny pomocnik
|Club Brugge
|9,5 mln euro
|Tajon Buchanan
|Prawy napastnik
|Villarreal
|9 mln euro
|Martin Satriano
|Napastnik
|Lens
|5 mln euro
|Filip Stanković
|Bramkarz
|Venezia
|1,5 mln euro
|Marko Arnautović
|Napastnik
|Crvena Zvezda
|Bez odstępnego
|Joaquin Correa
|Napastnik
|Botafogo
|Bez odstępnego
|Eddie Salcedo
|Napastnik
|OFI Kreta
|Bez odstępnego
|Zinho Vanheusden
|Środkowy obrońca
|Marbella FC
|Brak danych
|Valentin Carboni
|Ofensywny pomocnik
|Genoa
|Wypożyczenie
|Sebastiano Esposito
|Napastnik
|Cagliari
|Wypożyczenie
|Ebenezer Akinsanmiro
|Środkowy pomocnik
|Pisa
|Wypożyczenie
|Franco Carboni
|Lewy obrońca
|Empoli
|Wypożyczenie
Bilans transferowy Interu Mediolan
- Nowi zawodnicy: 5
- Odejścia z klubu: 13
- Wydatki na transfery: 88 mln euro
- Zarobki na transferach: 42 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Interu Mediolan
Inter Mediolan prawdopodobnie zamknął kadrę na sezon 2025/2026. Raczej nie należy spodziewać się kolejnych ruchów na rynku transferowym, chyba że przytrafi się okazja, z której trzeba będzie skorzystać. Mimo to włoskie media wciąż łączą nowych zawodników z Il Biscione. Corriere dello Sport pisze o zainteresowaniu Yusufem Akcickiem z Fenerbahce. Inne źródła sugerują, że do klubu przymierzani są Kim Min-Jae i Dayot Upamecano. Natomiast Tuttosport podało sensacyjną wiadomość, sugerując, że Interowi zaoferowany został Gundogan.