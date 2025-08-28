Lautaro Martinez trafi do Premier League?! Gigant wykonał ruch

Newcastle szuka napastnika, który zastąpi Alexandra Isaka. W tym celu próbowali wybadać sytuację Lautaro Martineza. Agent piłkarza Interu Mediolan nie był zainteresowany rozmową - twierdzi Fox Sports Argentina.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Lautaro Martinez zostanie w Interze Mediolan. Newcastle musi szukać dalej

Inter Mediolan rozpoczął sezon Serie A od wysokiego zwycięstwa z Torino (5:0). Jedną z najważniejszych postaci na boisku był Lautaro Martinez. Argentyńczyk w 52. minucie wpisał się na listę strzelców, a dwadzieścia minut później zanotował asystę przy golu Bonny’ego.

Okazuje się, że w ostatnich dniach napastnik znalazł się pod lupą klubu z Premier League. Jak informuje serwis Fox Sports Argentina kontakt z agentem próbowało nawiązać Newcastle. Przedstawiciele zespołu chcieli dowiedzieć się, czy 28-latek byłby otwarty na transfer. Agent lidera Interu Mediolan nie był zainteresowany rozmową i nawet nie odebrał telefonu od Anglików.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Newcastle United have called Lautaro Martínez’s agent to enquire about his situation, but he didn’t even answer the phone.



(Source: @FOXSportsArg) pic.twitter.com/BIlUF3C0Zn — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 28, 2025

Warto przypomnieć, że Newcastle jest pod ścianą, ponieważ pilnie potrzebuje napastnika. Wszystko przez sytuację związaną z Alexandrem Isakiem. Szwed stara się wymusić transfer do Liverpoolu i od okresu przygotowawczego jest poza kadrą The Magpies. Konfliktu nie był w stanie rozwiązać nawet prezes Srok, który zaprosił zawodnika na prywatną rozmowę.

Lautaro Martinez jest związany z Interem Mediolan od lipca 2018 roku. Do Serie A trafił z Racing Club za 25 milionów euro. Łącznie w koszulce Nerazzurrich rozegrał 336 meczów, w których zdobył 154 bramki i zaliczył 51 asyst.