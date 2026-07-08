Haaland na pewno trafi do tego klubu. Transfer to tylko kwestia czasu

Erling Haaland w przyszłości praktycznie na pewno zostanie piłkarzem Realu Madryt. Dziennik AS powołując się na otoczenie zawodnika, twierdzi, że transfer Norwega na Bernabeu to tylko kwestia czasu.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland zagra w Realu Madryt. Transfer kwestią czasu – piszą Hiszpanie

Erling Haaland to nie tylko jeden z najlepszych napastników na świecie, ale również jeden z najlepszych obecnie zawodników. Norweg od czterech lat występuje na boiskach Premier League, gdzie imponuje skutecznością w barwach Man City. Zimą ubiegłego roku podpisał nowy kontrakt z Obywatelami. Umowa została skonstruowana aż na dziewięć lat do 2034 roku.

Mimo tak długiego kontraktu media co chwilę piszą o potencjalnym transferze 25-letniego piłkarza. Najczęściej łączy się go z Realem Madryt. Norweg ma być wymarzonym transferem Florentino Pereza. Co więcej, ojciec Haalanda nie wykluczył takiego transferu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Sam piłkarz pytany o możliwość gry w Los Blancos nie wyklucza takiego scenariusza, ale każdym razem podkreśla, że obecnie jest szczęśliwy w Anglii. Z informacji dziennika AS wynika, że prędzej czy później i tak trafi na legendarny stadion Bernabeu.

Hiszpanie, powołując się na bliskie otoczenie zawodnika, są przekonani, że transfer Haalanda do Realu Madryt to tylko kwestia czasu. Co ciekawe, ostatnio Carlosa Carpio z „OKDiario” sugerował, że napastnik może trafić do giganta La Liga już latem przyszłego roku.

W minionym sezonie Haaland strzelił we wszystkich rozgrywkach 38 bramek i zanotował 9 asyst w 52 meczach. Podczas trwających Mistrzostw Świata walczy o koronę króla strzelców. Obecnie ma na swoim koncie 7 goli. Norwegia wciąż walczy na turnieju.