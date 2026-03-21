Inter Mediolan i Hakan Calhanoglu po sezonie mogą zakończyć współpracę. Nerazzurri nie chcą przedłużać kontraktu z zawodnikiem. Turek natomiast znajduje się na radarze Galatasaray - donosi Ekrem Konur.

Inter Mediolan latem 2021 roku przeprowadził kontrowersyjny transfer. Nerazzurri zdecydowali się na pozyskanie Hakana Calhanoglu z AC Milanem. Turecki piłkarz kompletnie zawodził w czerwono-czarnych barwach, natomiast u ich lokalnego rywala stał się czołowym graczem Serie A. Obecnie 32-latek znajduje się w trudnych położeniu, ponieważ przegrywa rywalizację o skład z Piotrem Zielińskim.

Ostatnio sporo dyskutuje się we włoskich mediach na temat przyszłości Hakana Calhanoglu. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje Ekrem Konur. Otóż Inter Mediolan nie zamierza wiązać się nową umową z reprezentantem Turcji. Obecny kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Już w letnim okienku zatem Nerazzurri mogą zakończyć współpracę z 32-latkiem.

Wspomniane źródło zaznacza, że Hakan Calhanoglu może wrócić do rodzimej ligi. Turecki pomocnik znajduje się bowiem w kręgu zainteresowań Galatasaray. Inter Mediolan z pewnością rozważy ofertę transferową, ale na ich stole musi pojawić się propozycja w granicach 15-20 milionów euro.

Hakan Calhanoglu w trwającej kampanii rozegrał 25 spotkań w koszulce Interu Mediolan. Doświadczony pomocnik zdołał dziewięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.