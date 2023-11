fot. Imago/NurPhoto Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński niebawem może stać się wolnym zawodnikiem

Polak wchodzi w ostatnie miesiące kontraktu z Napoli

Większymi zarobkami kusi go Inter Mediolan

Zieliński zmieni klub we Włoszech?

Piotr Zieliński był latem bliski przenosin do Arabii Saudyjskiej. Ostatecznie zawodnik nie zdecydował się na ten ruch, kontynuując swoją przygodę z Napoli. Wcześniej łączono go z Lazio, lecz temat tego transferu upadł dość szybko.

Aktualnie Polak jest związany z mistrzem Włoch tylko kilkumiesięcznym kontraktem. Od dawna trwały negocjacje między stronami, lecz nie przyniosły one zamierzonych rezultatów. Z uwagi na wiek pomocnika, Napoli oferuje mu obniżenie dotychczasowej pensji do 2,5 miliona euro. Sam Zieliński był gotów na to przystać, lecz klub ustalił dodatkowe żądania, czym na jakiś czas zniechęcił do sfinalizowania operacji.

Jednocześnie na bezgotówkowy transfer Zielińskiego liczą inni giganci Serie A. Przygląda mu się Juventus, natomiast zdecydowanie większe zainteresowanie wykazuje Inter Mediolan, który jest gotów zaproponować reprezentantowi Polski nawet cztery miliony euro. Zarabiałby więc w Mediolanie więcej niż dotychczas w Neapolu.

Nerrazzuri oferują większe wynagrodzenie dla zawodnika i jego agentów, natomiast Juventus jest gotów sfinalizować transfer już zimą, płacąc pewną kwotę Napoli.

