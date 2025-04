Inter i Juventus chcą gwiazdę w ataku. Trop prowadzi do Ligue 1

Inter Mediolan i Juventus to ekipy, mogące powalczyć o gwiazdę Ligue 1. Ekipy z Serie A mają zamiar wzmocnić się utalentowanym napastnikiem, a wieści w sprawie przekazało Sky.

Jonathan David na radarze Interu Mediolan i Juventusu

Inter Mediolan na dzisiaj może liczyć w ataku przede wszystkim na Lautaro Martineza i Marcusa Thurama. Z kolei Juventus ma Dusana Vlahovicia oraz Randala Kolo-Muaniego. Tymczasem pojawiły się wieści, że giganci Serie A mogą stoczyć rywalizację o czołowego napastnika ligi francuskiej. Informacje przekazało Sky Sport Italia.

Źródło twierdzi, że każdy z klubów jest chętny na transfer z udziałem Jonathana Davida z Lille. Reprezentant Kanady ma umowę z klubem z Francji do końca trwającego sezonu i na dzisiaj nic nie wskazuje na to, aby parafował z klubem z Ligue 1 nowy kontrakt.

Według informacji dziennikarza Sachy Tavolieriego ze Sky Sport Italia piłkarz ma konkretne oczekiwania względem finansów. David liczy na bonus 15 milionów euro oraz kwoty 10 milionów euro prowizji do swojego menedżera. Roczne zarobki zawodnika mają natomiast oscylować na poziomie mniej więcej dziewięciu milionów euro.

Mając na uwadze oczekiwania Davida, to jedynie sternicy Interu i Juventusu są gotowi na to, aby spełnić te warunki. Każdy z wymienionych klubów uznał piłkarza za ważny cel do wzmocnienia ofensywy.

61-krotny reprezentant Kanady w tej kampanii wystąpił jak na razie w 42 meczach. Strzelił w nich 23 gole, a także zaliczył 10 asyst. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie mniej więcej 45 milionów euro.

