Inter rusza po gwiazdę Tottenhamu. Barcelona może zostać z niczym

Cristian Romero podjął decyzję o odejściu z Tottenhamu, a Inter chce wykorzystać sytuację. Mediolańczycy rozpoczęli działania, choć o podpis byłego mistrza świata wciąż walczy także Barcelona.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Inter przyspiesza rozmowy ws. transferu Romero

Cristian Romero wyrasta na jeden z głównych celów transferowych Interu. Władze klubu z Mediolanu skupiły się na pozyskaniu środkowego obrońcy i w ostatnich dniach badały możliwości rozpoczęcia negocjacji z Tottenhamem. Według informacji TyC Sports to właśnie Nerazzurri są obecnie najbliżej osiągnięcia porozumienia i wkrótce mają ponownie rozmawiać z przedstawicielami piłkarza.

Argentyńczyk chce wrócić do Serie A, gdzie wcześniej występował w barwach Genoi i Atalanty. W Interze mógłby ponownie dzielić szatnię z Lautaro Martinezem, z którym tworzy reprezentację Argentyny. To właśnie taki kierunek ma być obecnie najbardziej atrakcyjny dla stopera Tottenhamu.

Rywalizacja o Romero wciąż jednak trwa. Duże zainteresowanie wykazuje Barcelona, która wysoko ceni profil mistrza świata. Problemem katalońskiego klubu pozostaje jednak sytuacja finansowa. Przed przeprowadzeniem transferu Blaugrana musi najpierw sprzedać kilku zawodników, dlatego Inter zyskał przewagę w wyścigu o defensora.

Tottenham oczekuje za swojego piłkarza od 45 do 50 milionów euro. Inter chciałby obniżyć koszt operacji i proponuje wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Do ustalenia pozostają również warunki kontraktu, ponieważ Romero obecnie inkasuje w Anglii około 12 milionów euro brutto rocznie. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe dni będą kluczowe dla przyszłości argentyńskiego obrońcy.