Milan podpisał kontrakt z wielkim talentem

Francesco Camarda na dłużej związał się z Milanem. Rossoneri oficjalnie ogłosili przedłużenie umowy z jednym z największych talentów włoskiej piłki, potwierdzając, że wiążą z nim plany na kolejne lata.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Milan stawia na wychowanka

Milan poinformował, że Francesco Camarda podpisał nowy kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2031 roku. Umowa zawiera także opcję przedłużenia o kolejny sezon. Dla władz klubu to jasny sygnał, że napastnik pozostaje ważnym elementem projektu i ma w przyszłości odgrywać znaczącą rolę w pierwszym zespole.

Camarda trafił do akademii Rossonerich jako młody chłopak i błyskawicznie zwrócił na siebie uwagę. W młodzieżowych drużynach imponował skutecznością, zdobywając aż 485 bramek w 89 spotkaniach na przestrzeni różnych kategorii wiekowych. W 2023 roku zapisał się także w historii Serie A, zostając najmłodszym debiutantem w dziejach rozgrywek.

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W poprzednim sezonie 17-letni napastnik rozwijał się na wypożyczeniu w Lecce. Wystąpił w 23 meczach ligowych, zdobył jednego gola i zaliczył jedną asystę. Klub z południa Włoch skorzystał z opcji wykupu, jednak Milan niemal natychmiast uruchomił klauzulę odkupu, sprowadzając swojego wychowanka z powrotem na San Siro.

Przedłużenie kontraktu potwierdza, że Rossoneri chcą budować przyszłość z Camardą w składzie. W klubie wierzą, że utalentowany napastnik będzie stopniowo rozwijał się w pierwszej drużynie i w kolejnych sezonach stanie się jedną z najważniejszych postaci zespołu.