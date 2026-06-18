Vinicius zostanie sprzedany, gdy Real dopnie transfer za 200 mln euro

Real Madryt może stanąć przed jedną z najważniejszych decyzji transferowych ostatnich lat. Jeśli klub sprowadzi Michaela Olise, przyszłość Viniciusa stanie się jeszcze bardziej niepewna.

Cesar Ortiz Gonzalez/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Vinicius Junior

Real Madryt chce Michaela Olise

Real Madryt nadal uważnie śledzi sytuację Michaela Olise. Skrzydłowy Bayernu Monachium jest jednym z najważniejszych celów transferowych klubu i może stać się nową gwiazdą projektu.

Problemem pozostaje stanowisko Bayernu. Niemiecki klub nie chce sprzedawać Francuza i według El Nacional nawet oferta na poziomie 200 milionów euro nie daje pewności, że transakcja zostanie zaakceptowana.

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Ewentualne przyjście Olise całkowicie zmieniłoby układ sił w ofensywie Realu. Kylian Mbappe ma zajmować lewą stronę lub schodzić w ten sektor nawet wtedy, gdy występuje bliżej środka ataku. To właśnie tam najlepiej czuje się również Vinicius.

Wspólne ustawienie Mbappe, Viniciusa i Olise byłoby bardzo trudne do utrzymania. Każdy z nich potrzebuje swobody, częstego kontaktu z piłką i przestrzeni w pobliżu pola karnego. Jose Mourinho nie chce jednak ataku pełnego gwiazd, ale pozbawionego równowagi.

Vinicius ma kontrakt ważny do 2027 roku, a jego przyszłość nadal nie została ostatecznie wyjaśniona. Real nie chce wejść w kolejny sezon bez decyzji w sprawie jego dalszej gry. Jeśli rozmowy o przedłużeniu umowy nie przyniosą przełomu, letnia sprzedaż może stać się realnym scenariuszem.

Taki ruch miałby też znaczenie finansowe. Pieniądze z transferu Brazylijczyka pozwoliłyby pokryć dużą część kosztów związanych z ewentualnym sprowadzeniem Olise.